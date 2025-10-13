Громадянин РФ Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що 13 жовтня на комісії при президентові України розглядатимуть питання про можливе позбавлення його українського громадянства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Труханов назвав це "черговою провокацією, яка тягнеться з 2014 року". За його словами, відповідні органи неодноразово проводили перевірку щодо наявності у нього російського громадянства і давали відповідь стосовно цього питання.

Одразу після відеозвернення очільника Одеси, громадський діяч і волонтер Сергій Стерненко, який неодноразово звинувачував посадовця у корупції та зв’язках із РФ, опублікував документи, що підтверджують громадянство Труханова у Росії.

"Повторно публікую докази російського громадянства Геннадія Труханова. Від власноруч ним заповненої заяви на видачу паспорта до рішень російських судів та документів МВД РФ. Його ще й обміняти можна буде як росіянина", - написав Сергій Стерненко у соцмережах.







Раніше ми писали, що вищий антикорупційний суд дозволив заочний розгляд справи одеського бізнесмена Володимира Галантерника, якого звинувачують у земельних махінаціях разом із мером Одеси Геннадієм Трухановим.

