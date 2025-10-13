УКР
Позбавлення громадянства України
1 459 5

Громадянин РФ Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що 13 жовтня на комісії при президентові України розглядатимуть питання про можливе позбавлення його українського громадянства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Труханов назвав це "черговою провокацією, яка тягнеться з 2014 року". За його словами, відповідні органи неодноразово проводили перевірку щодо наявності у нього російського громадянства і давали відповідь стосовно цього питання.

Одразу після відеозвернення очільника Одеси, громадський діяч і волонтер Сергій Стерненко, який неодноразово звинувачував посадовця у корупції та зв’язках із РФ, опублікував документи, що підтверджують громадянство Труханова у Росії.

"Повторно публікую докази російського громадянства Геннадія Труханова. Від власноруч ним заповненої заяви на видачу паспорта до рішень російських судів та документів МВД РФ. Його ще й обміняти можна буде як росіянина", - написав Сергій Стерненко у соцмережах.

Труханова можуть позбавити українського громадянства

Також читайте: Труханов нахамив військовому, який спитав його про пам’ятник Пушкіну. ВIДЕО

Раніше ми писали, що вищий антикорупційний суд дозволив заочний розгляд справи одеського бізнесмена Володимира Галантерника, якого звинувачують у земельних махінаціях разом із мером Одеси Геннадієм Трухановим.

громадянство (1101) Одеса (5646) Одеська область (3551) росія (68374) Труханов Геннадій (384) Одеський район (332)
ЦЕ ИПСО
13.10.2025 02:55 Відповісти
СБУ його перевіряли, але нічого не знайшли. А стєрнєнка знайшов. Або СБУ не компетентне, або стєрнєнка знову не бреше
13.10.2025 02:59 Відповісти
СБУ - переименовали с КГБ Украины. А при януковиче его возглавлял гражданин России с русским паспортом. И Генерал СБУ Луганска говорил, что при нем были даже прямые переводы из ФСБ в СБУ. Эта контора в корне своем на Москву работает. А как они Гиркина прятали в УПЦ МП - еще одна ФСБ контора. Украине нужно новые спецслужбы создавать с чистого персонала, а не миллион раз себя дискридитированного в работе на врага. А как тот дыбил с СБУ, что сбежал в Россию и давал там пресс-конференцию и говорил, что получал одним из первых все секретные данные и сразу их в ФСБ сливал. Помойка просто! я как гражданин Украины имею голос конституционный и требую, чтобы создавали новые чистые спецслужбы. Хотя кто их будет создавать, эти Ермаки, что со связями в ФСБ... Просто грязь одна. Как это уже в печенках сидит. Были бы сильные настоящие спецслужбы, то и войны бы не было и Ахметовы и яныки и рыги и вся агентура не могли бы дестабилизировать страну. Их на корню бы посадили. А Ахметов до сих пор не в тюрьме и у Зеленского в кабинете там сидел со всеми бандитами орг преступности и деребанят дальше страну твари. Труханов этот не в тюрьме. Вилкул не в тюрьме, эти меры сепарские собирались и готовились под РФ сдавать страну и азов против них митинговал. Это ж началось сепарство еще в 2004 на Донбассе сьезды собирали сепаров. Никого не посадили. Вся страна знает, кого надо сажать и кто ж их посадит, если орг преступность захватила власть и все органы. Изнутри разрушили все, для сдаче разрушенной ослабленной страны России. С них кожу живьем со всех надо снимать. СМИ их главное оружие контроля народа. Они дурят и обворовывают страну все годы и предают. И войной сейчас прикрываются, чтобы нарушать конституционные права граждан на выборы и права любого гражданина быть избранным. Потому что им всегда будет мало своровать. Воруют и ухудшают жизнь каждого в стране, кроме своей орг преступности.
13.10.2025 03:56 Відповісти
Громадянина РФ позбавляють українського паспорта. Нічим не прикрита дискримінація прав тварини! Де Грета, або худий кінець Марʼяна?
13.10.2025 03:34 Відповісти
Гоблин 2.
13.10.2025 03:38 Відповісти
 
 