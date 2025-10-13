Побив дівчину на побаченні через невідповідне фото на сайті знайомств: у Києві затримано хлопця, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

26-річна киянка звернулася до поліції після того, як на побаченні її побив 22-річний хлопець, з яким вона познайомилася в інтернеті.

Про це повідомили у поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Зловмисник також погрожував пістолетом і відібрав у дівчини 500 гривень. За інформацією правоохоронців, конфлікт стався після того, як киянка прийшла на побачення до квартири молодика.

"Під час зустрічі між ними виник конфлікт, у ході якого зловмисник дістав пістолет та, погрожуючи дівчині, почав бити ним їй по голові й завдавати ударів ногами по тілу. Після цього фігурант забрав з кишені куртки потерпілої 500 гривень та втік", - повідомили у поліції.

Оперативники встановили особу нападника та затримали його у квартирі товариша. У помешканні самого зловмисника вилучили пневматичний пістолет. Як розповів хлопець, напад стався через те, що дівчина нібито не відповідала фото, опублікованому на сайті знайомств.

Слідчі за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України - розбій, поєднаний із насильством, небезпечним для життя і здоров’я, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

