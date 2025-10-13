УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9265 відвідувачів онлайн
Новини Фото Побиття в Києві
2 151 21

Побив дівчину на побаченні через невідповідне фото на сайті знайомств: у Києві затримано хлопця, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

26-річна киянка звернулася до поліції після того, як на побаченні її побив 22-річний хлопець, з яким вона познайомилася в інтернеті. 

Про це повідомили у поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

побив дівчину на побаченні через невідповідне фото в Інтернеті

Зловмисник також погрожував пістолетом і відібрав у дівчини 500 гривень. За інформацією правоохоронців, конфлікт стався після того, як киянка прийшла на побачення до квартири молодика.

"Під час зустрічі між ними виник конфлікт, у ході якого зловмисник дістав пістолет та, погрожуючи дівчині, почав бити ним їй по голові й завдавати ударів ногами по тілу. Після цього фігурант забрав з кишені куртки потерпілої 500 гривень та втік", - повідомили у поліції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ​​​​Нацполіція оголосила підозру 18 працівникам Локомотивного ДЕПО Тернопіль за викрадення пального. ФОТОрепортаж

побив дівчину на побаченні через невідповідне фото в Інтернеті

Оперативники встановили особу нападника та затримали його у квартирі товариша. У помешканні самого зловмисника вилучили пневматичний пістолет. Як розповів хлопець, напад стався через те, що дівчина нібито не відповідала фото, опублікованому на сайті знайомств.

Слідчі за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України - розбій, поєднаний із насильством, небезпечним для життя і здоров’я, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд заарештував без права внесення застави 12 учасників наркосиндикату, яким керував куратор з Росії. ФОТОрепортаж

побив дівчину на побаченні через невідповідне фото в Інтернеті

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

побиття (1017) Нацполіція (15567)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Безуглу здибав?)))
показати весь коментар
13.10.2025 14:00 Відповісти
+5
Нафіг фото торби і пістолета?
Покажить фото дівчини і фото з сайта.
Можливо там знущання з тварин було.
А можливо і необхідна самооборона.
показати весь коментар
13.10.2025 14:04 Відповісти
+4
"Кохання із першого погляду"!!!
Але із другого погляду дівчина не сподобалася!
показати весь коментар
13.10.2025 14:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Безуглу здибав?)))
показати весь коментар
13.10.2025 14:00 Відповісти
"Кохання із першого погляду"!!!
Але із другого погляду дівчина не сподобалася!
показати весь коментар
13.10.2025 14:01 Відповісти
Нафіг фото торби і пістолета?
Покажить фото дівчини і фото з сайта.
Можливо там знущання з тварин було.
А можливо і необхідна самооборона.
показати весь коментар
13.10.2025 14:04 Відповісти
Сколько дебилов вокруг....жесть...а потом удивляемся что выбирают во время войны клоуна... 🤡....
показати весь коментар
13.10.2025 14:04 Відповісти
Повиставляють фото з фільтрами а на побачення приходять динозаври.
показати весь коментар
13.10.2025 14:04 Відповісти
тож треба відгамселити та пограбувати?
показати весь коментар
13.10.2025 14:18 Відповісти
А як по іншому?! Чувак зняв квартиру, сходив в барбершоп, скрізь зробив зачіски, купив штані та тухлі, вилив на себе дорогі парфуми, купив алкоголь, поїсти, витратив купу грушей а на побачення прийшов динозавр.
показати весь коментар
13.10.2025 14:24 Відповісти
Спемафонд нації який треба берегти....
показати весь коментар
13.10.2025 14:06 Відповісти
хто ж там такий був що побіжала на побачення до квартири хлопця, ще й отримала по голові?
показати весь коментар
13.10.2025 14:07 Відповісти
А сам "донжуан" втік з власної квартири
показати весь коментар
13.10.2025 14:19 Відповісти
Можна списати на стан афекту
показати весь коментар
13.10.2025 14:08 Відповісти
Додому на перше побачення?
показати весь коментар
13.10.2025 14:08 Відповісти
На відповідних сайтах часто фото працівниць не співпадає з оригіналом
показати весь коментар
13.10.2025 14:13 Відповісти
Судя по действиям обоих-идеальная пара. Ну немного эксцентричные).
показати весь коментар
13.10.2025 14:12 Відповісти
Перше побачення на хаті🤣
показати весь коментар
13.10.2025 14:15 Відповісти
питання в тому куди він побіг з власної хати ?
показати весь коментар
13.10.2025 14:17 Відповісти
Так перелякався що не знав що робить. Батьки в дитинстві лякали Бабою Ягою.
показати весь коментар
13.10.2025 14:22 Відповісти
Паті на хаті
показати весь коментар
13.10.2025 14:22 Відповісти
Прийшла до нього до дому, він її побив і втік. Це як?
показати весь коментар
13.10.2025 14:19 Відповісти
Покажіть фото дівчини - може я піду на побачення? Бо я самотній
показати весь коментар
13.10.2025 14:21 Відповісти
 
 