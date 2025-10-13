РУС
Избил девушку на свидании из-за неподходящего фото на сайте знакомств: в Киеве задержан юноша, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

26-летняя киевлянка обратилась в полицию после того, как на свидании ее избил 22-летний юноша, с которым она познакомилась в интернете.

Об этом сообщили в полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Злоумышленник также угрожал пистолетом и отобрал у девушки 500 гривен. По информации правоохранителей, конфликт произошел после того, как киевлянка пришла на свидание в квартиру молодого человека.

"Во время встречи между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник достал пистолет и, угрожая девушке, начал бить им ей по голове и наносить удары ногами по телу. После этого фигурант забрал из кармана куртки потерпевшей 500 гривен и скрылся", - сообщили в полиции.

Оперативники установили личность нападавшего и задержали его в квартире товарища. В квартире самого злоумышленника изъяли пневматический пистолет. Как рассказал юноша, нападение произошло из-за того, что девушка якобы не соответствовала фото, опубликованном на сайте знакомств.

Следователи под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины - разбой, соединенный с насилием, опасным для жизни и здоровья, совершенный в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Безуглу здибав?)))
13.10.2025 14:00
Сколько дебилов вокруг....жесть...а потом удивляемся что выбирают во время войны клоуна... 🤡....
13.10.2025 14:04
Нафіг фото торби і пістолета?
Покажить фото дівчини і фото з сайта.
Можливо там знущання з тварин було.
А можливо і необхідна самооборона.
13.10.2025 14:04
Безуглу здибав?)))
13.10.2025 14:00
"Кохання із першого погляду"!!!
Але із другого погляду дівчина не сподобалася!
13.10.2025 14:01
Нафіг фото торби і пістолета?
Покажить фото дівчини і фото з сайта.
Можливо там знущання з тварин було.
А можливо і необхідна самооборона.
13.10.2025 14:04
По фото. Пістоль тайванського виробництва AGS. Копія CZ-75. BB шарики 0,35 грама 110 м/c. Приблизно 2 Дж. Якщо весь день в відритого рота стріляли то буде загроза для здоровʼя від отруєння важкими металами.
13.10.2025 15:05
Сколько дебилов вокруг....жесть...а потом удивляемся что выбирают во время войны клоуна... 🤡....
13.10.2025 14:04
Повиставляють фото з фільтрами а на побачення приходять динозаври.
13.10.2025 14:04
тож треба відгамселити та пограбувати?
13.10.2025 14:18
А як по іншому?! Чувак зняв квартиру, сходив в барбершоп, скрізь зробив зачіски, купив штані та тухлі, вилив на себе дорогі парфуми, купив алкоголь, поїсти, витратив купу грушей а на побачення прийшов динозавр.
13.10.2025 14:24
Спемафонд нації який треба берегти....
13.10.2025 14:06
хто ж там такий був що побіжала на побачення до квартири хлопця, ще й отримала по голові?
13.10.2025 14:07
А сам "донжуан" втік з власної квартири
13.10.2025 14:19
Можна списати на стан афекту
13.10.2025 14:08
Додому на перше побачення?
13.10.2025 14:08
На відповідних сайтах часто фото працівниць не співпадає з оригіналом
13.10.2025 14:13
Судя по действиям обоих-идеальная пара. Ну немного эксцентричные).
13.10.2025 14:12
Перше побачення на хаті🤣
13.10.2025 14:15
питання в тому куди він побіг з власної хати ?
13.10.2025 14:17
Так перелякався що не знав що робить. Батьки в дитинстві лякали Бабою Ягою.
13.10.2025 14:22
Згадав що презервативи забув.
13.10.2025 14:28
міг би турнікетом скористатись ...
13.10.2025 14:31
Паті на хаті
13.10.2025 14:22
Прийшла до нього до дому, він її побив і втік. Це як?
13.10.2025 14:19
Після того, як відбулося пограбування, вона йому сказала погрозливо і голосно: "Вийди звідсі, розбійнику!"
13.10.2025 14:27
Покажіть фото дівчини - може я піду на побачення? Бо я самотній
13.10.2025 14:21
Зброю не забудь
13.10.2025 15:04
BАDOO? Tinder?
13.10.2025 14:26
Ніколи не бачити хлопця і прийти на перше побачення до нього додому? Ну таке собі... А фото , мабуть , Міс світу замість свого виставила .
13.10.2025 14:30
фотошоп та фільтри роблять чудеса! на сайті красуня а при зустрічі крокодил!
13.10.2025 14:38
З власного досвіду?
13.10.2025 15:07
Замовив по фото (ніївний) проститутку, а прийшло страшненьке, напевно ще й гроші вимагала і погрожувала "кришою"... Може і нє, але не здивуюсь якщо все було саме так.
13.10.2025 15:06
 
 