Избил девушку на свидании из-за неподходящего фото на сайте знакомств: в Киеве задержан юноша, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

26-летняя киевлянка обратилась в полицию после того, как на свидании ее избил 22-летний юноша, с которым она познакомилась в интернете.

Злоумышленник также угрожал пистолетом и отобрал у девушки 500 гривен. По информации правоохранителей, конфликт произошел после того, как киевлянка пришла на свидание в квартиру молодого человека.

"Во время встречи между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник достал пистолет и, угрожая девушке, начал бить им ей по голове и наносить удары ногами по телу. После этого фигурант забрал из кармана куртки потерпевшей 500 гривен и скрылся", - сообщили в полиции.

Оперативники установили личность нападавшего и задержали его в квартире товарища. В квартире самого злоумышленника изъяли пневматический пистолет. Как рассказал юноша, нападение произошло из-за того, что девушка якобы не соответствовала фото, опубликованном на сайте знакомств.

Следователи под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины - разбой, соединенный с насилием, опасным для жизни и здоровья, совершенный в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

