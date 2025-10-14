Партія Литви обурилася прапором України в Сеймі. У парламенті порадили їй "заткнутися". ФОТО

У Литві партія "Nemuno aušra" ("Зоря Німану") публічно розкритикувала рішення повісити прапор України поруч із литовським прапором в Сеймі. Голова парламентського комітету з культури Кястутіс Вілкаускас порекомендував партії "заткнутися".

Про це партія написала у Фейсбуці, пише портал Delfi, передає Цензор.НЕТ.

"Скільки кольорів у нас на прапорі? Дуже неприємно, коли в коментарях дехто запитує, який насправді прапор Литви. У Сеймі поруч висять прапори двох країн. А хтось вигадує всілякі епітети – п'ятиколірний, а може, азербайджанський – синій, червоний, зелений? Іноді обговорення навіть переходять у цькування, але чи такі вже неправі ті, хто заперечує? Адже вони просять свій прапор, а не який-небудь російський? А на них нападають, як на червону ганчірку", - заявила партія.

У партії також зазначили, що підтримка України зрозуміла, але чи справді є юридична необхідність використовувати прапор іншої держави скрізь поруч із литовським. Там нагадали, що закон дозволяє використовувати прапори інших держав лише тимчасово.

Вілкаускас назвав висловлювання партії "Зоря Німану" черговою провокацією.

"Партія продовжує показувати кігті, і тепер вона знову торкнулася теми українського прапора. Шкода, коли жадібні до уваги популісти перетворюють все і вся на провокацію. Український прапор – наш прапор (партії Солідарність). Тому я ввічливо звертаюся до фейсбук-акаунту "Зорі Німану": заткніться", - цитує його пост LRT.

Радник прем'єр-міністра Ігнас Добровольскас запевнив, що український прапор в Сеймі є символічним жестом підтримки й буде висіти стільки, скільки буде потрібно.

"Українські прапори можуть висіти в Сеймі стільки, скільки буде потрібно. Це важливий символічний жест, з урахуванням того, що українці досі змушені героїчно захищатися від неспровокованої російської агресії", - заявив Добровольскас.

Кілька тижнів тому суспільство Литви обурилося, що над Мінкультом теж підняли український прапор. Як з'ясувалося, усне розпорядження дав вже колишній міністр культури Ігнотас Адомавічюс.