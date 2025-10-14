Партия Литвы возмутилась флагом Украины в Сейме. В парламенте посоветовали ей "заткнуться". ФОТО

В Литве партия "Nemuno aušra" ("Заря Немана") публично раскритиковала решение повесить флаг Украины рядом с литовским флагом в Сейме. Председатель парламентского комитета по культуре Кястутис Вилкаускас порекомендовал партии "заткнуться".

Об этом партия написала в Фейсбуке, пишет портал Delfi, передает Цензор.НЕТ.

"Сколько цветов у нас на флаге? Очень неприятно, когда в комментариях некоторые спрашивают, какой на самом деле флаг Литвы. В Сейме рядом висят флаги двух стран. А кто-то придумывает всевозможные эпитеты - пятицветный, а может, азербайджанский - синий, красный, зеленый? Иногда обсуждения даже переходят в травлю, но так ли уж неправы те, кто возражает? Ведь они просят свой флаг, а не какой-нибудь российский? А на них нападают, как на красную тряпку", - заявила партия.

В партии также отметили, что поддержка Украины понятна, но действительно ли есть юридическая необходимость использовать флаг другого государства везде рядом с литовским. Там напомнили, что закон позволяет использовать флаги других государств только временно.

Вилкаускас назвал высказывания партии "Заря Немана" очередной провокацией.

"Партия продолжает показывать когти, и теперь она снова затронула тему украинского флага. Жаль, когда жадные до внимания популисты превращают все и вся в провокацию. Украинский флаг - наш флаг (партии Солидарность). Поэтому я вежливо обращаюсь к фейсбук-аккаунту "Зари Немана": заткнитесь", - цитирует его пост LRT.

Советник премьер-министра Игнас Добровольскас заверил, что украинский флаг в Сейме является символическим жестом поддержки и будет висеть столько, сколько потребуется.

"Украинские флаги могут висеть в Сейме столько, сколько потребуется. Это важный символический жест с учетом того, что украинцы до сих пор вынуждены героически защищаться от неспровоцированной российской агрессии", - заявил Добровольскас.

Несколько недель назад общество Литвы возмутилось, что над Минкультом тоже подняли украинский флаг. Как выяснилось, устное распоряжение дал уже бывший министр культуры Игнотас Адомавичюс.