Рашисти атакували Ніжин безпілотниками: є влучання у багатоповерхівку, двоє поранених. ФОТО (оновлено)

Увечері 15 жовтня у Ніжині на Чернігівщині пролунали вибухи. Місто атакували російські безпілотники.

Про це повідомив Ніжинський міський голова Олександр Кодола та пише Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на зараз відомо про влучання БпЛА у два житлових будинки, а також будівлю, де розташовані магазин та відділення "Нової пошти".

Інформації щодо поранених не надходило.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Шахеди" атакували Чернігівщину: виникла пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури. ФОТОрепортаж

За словами Кодоли, окупанти б'ють "Шахедами" по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури.

"Просимо зробити запаси питної та технічної води, зарядити телефони, павербанки та ліхтарі", - закликав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія знову вдарила по енергетичному об’єкту на Чернігівщині

Оновлено 21:20: В ОВА повідомили, що дрони влучили у термінал "Нової пошти", двічі – у багатоповерхівку, цивільну інфраструктуру.

За попередніми даними, двоє людей поранено. Інформація уточнюється. На місцях подій працюють усі екстрені служби.