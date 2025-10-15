УКР
Рашисти атакували Ніжин безпілотниками: є влучання у багатоповерхівку, двоє поранених. ФОТО (оновлено)

Увечері 15 жовтня у Ніжині на Чернігівщині пролунали вибухи. Місто атакували російські безпілотники.

Про це повідомив Ніжинський міський голова Олександр Кодола та пише Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на зараз відомо про влучання БпЛА у два житлових будинки, а також будівлю, де розташовані магазин та відділення "Нової пошти".

Інформації щодо поранених не надходило.

За словами Кодоли, окупанти б'ють "Шахедами" по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури.

"Просимо зробити запаси питної та технічної води, зарядити телефони, павербанки та ліхтарі", - закликав він.

Оновлено 21:20: В ОВА повідомили, що дрони влучили у термінал "Нової пошти", двічі – у багатоповерхівку, цивільну інфраструктуру.

За попередніми даними, двоє людей поранено. Інформація уточнюється. На місцях подій працюють усі екстрені служби. 

Ніжин атакували шахеди 15 жовтня

Ніжин (83) обстріл (31367) атака (642) Чернігівська область (1117) Ніжинський район (39)
Бідний ніжин. Кацапам там як медом намазано. Тримайтеся земляки!
15.10.2025 22:05 Відповісти
кацы бьют по подстанциям, которые типа укрепили)))) деньги выделенные на укрепления в 2023м году исчезли а укрепления построили картонные
15.10.2025 22:48 Відповісти
 
 