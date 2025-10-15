РУС
Рашисты атаковали Нежин беспилотниками: есть попадания в многоэтажку, двое раненых. ФОТО (обновлено)

Нежин атаковали шахиды 15 октября
Фото: Суспільне Чернігів/Надія Капленко

Вечером 15 октября в Нежине на Черниговщине прогремели взрывы. Город атаковали российские беспилотники.

Об этом сообщил Нежинский городской голова Александр Кодола и пишет Суспільне, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на сейчас известно о попадании БПЛА в два жилых дома, а также здание, где расположены магазин и отделение "Новой почты".

Информации о раненых не поступало.

По словам Кодолы, оккупанты бьют "шахедами" по объектам критической и гражданской инфраструктуры.

"Просим сделать запасы питьевой и технической воды, зарядить телефоны, павербанки и фонари", - призвал он.

Обновлено 21:20: В ОВА сообщили, что дроны попали в терминал "Новой почты", дважды - в многоэтажку, гражданскую инфраструктуру.

По предварительным данным, два человека ранены. Информация уточняется. На местах происшествия работают все экстренные службы

Ніжин атакували шахеди 15 жовтня

Автор: 

Нежин (92) обстрел (30023) атака (621) Черниговская область (1336) Нежинский район (39)
Бідний ніжин. Кацапам там як медом намазано. Тримайтеся земляки!
15.10.2025 22:05 Ответить
 
 