Доба на Донеччині: шестеро жителів поранені внаслідок російських обстрілів. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби окупанти завдали серії ударів по Донеччині. Пошкоджено житлові будинки, об’єкти інфраструктури та автомобілі, шестеро людей дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін, у поліції області та Краматорській міській раді.

Покровський район

Встановлено інформацію про поранення двох цивільних осіб у Гришиному Покровської громади, які постраждали внаслідок обстрілу 16 жовтня.

Краматорський район

У Миколаївці ударом БПЛА "Италмас" пошкоджено 2 приватних будинки. Львівку Олександрівської громади окупанти атакували дроном "Ланцет" – пошкодили три приватних будинки, у Рай-Олександрівці — 2-поверхівку, 2 адмінбудівлі і крамницю.

Краматорськ ворог обстріляв двома БпЛА "Молния-2". Російські війська завдали удару по гаражному приміщенні в однину з районів міста. Вночі місто Краматорськ знову зазнав обстрілу. Росіяни вдарили трьома БпЛА по складських приміщеннях в одному з мікрорайонів міста.

В Надії Олександрівської громади пошкоджено 3 будинки. В Андріївці пошкоджено вантажівку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські ДРГ розстрілюють цивільних у Покровську, - 7 корпус ДШВ

По Дружківці росіяни вдарили трьома бомбами "КАБ-250" і двома FPV-дронами – поранили трьох цивільних осіб, пошкодили 10 багатоквартирних і 1 приватний будинки, заклад освіти, 4 цивільних авто.

У Костянтинівці три FPV-дрони пошкодили 4 багатоквартирних будинки.

Внаслідок влучання дрона по автодорозі поблизу Привілля Краматорської громади постраждали троє мирних жителів.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 5 будинків, ще 1- у Різниківці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: одна людина загинула, ще одна травмована. ФОТОрепортаж





















