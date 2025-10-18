Сутки на Донетчине: шестеро жителей ранены в результате российских обстрелов. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки оккупанты нанесли серии ударов по Донецкой области. Повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и автомобили, шесть человек получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин, в полиции области и Краматорском городском совете.

Покровский район

Установлена информация о ранении двух гражданских лиц в Гришино Покровской громады, которые пострадали в результате обстрела 16 октября.

Краматорский район

В Николаевке ударом БПЛА "Италмас" повреждены 2 частных дома. Львовку Александровской громады оккупанты атаковали дроном "Ланцет" - повредили три частных дома, в Рай-Александровке - 2-этажку, 2 админздания и магазин.

Краматорск враг обстрелял двумя БПЛА "Молния-2". Российские войска нанесли удар по гаражному помещению в одном из районов города. Ночью город Краматорск снова подвергся обстрелу. Россияне ударили тремя БПЛА по складским помещениям в одном из микрорайонов города.

В Надежде Александровской громады повреждены 3 дома. В Андреевке поврежден грузовик.

По Дружковке россияне ударили тремя бомбами "КАБ-250" и двумя FPV-дронами - ранили трех гражданских лиц, повредили 10 многоквартирных и 1 частный дома, учебное заведение, 4 гражданских авто.

В Константиновке три FPV-дрона повредили 4 многоквартирных дома.

В результате попадания дрона по автодороге вблизи Приволья Краматорской громады пострадали трое мирных жителей.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 5 домов, еще 1 в Резниковке.

