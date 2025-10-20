Міноборони модернізувало зимове екіпірування ЗСУ: нові куртки, штани, взуття та жіночі моделі. ФОТОрепортаж

За останні роки Міноборони вдосконалює речове забезпечення військовослужбовців, зокрема зимове екіпірування і воно пройшло помітну еволюцію – від важких і не завжди практичних зразків старого типу до багатошарових комплектів, виготовлених із сучасних матеріалів.

Сучасне зимове спорядження ЗСУ розробляється відповідно до оновлених технічних специфікацій Міністерства оборони України, які регламентують вимоги до тканин, утеплювачів, фурнітури, швів і функціональності виробів. Також ці документи визначають конкретні стандарти якості для проведення лабораторних випробувань.

Куртка зимова утеплена

На початку повномасштабної збройної агресії асортимент зимових вітровологозахисних курток був обмеженим. Згодом, завдяки вивченню бойового досвіду та міжнародної практики, відбулося розширення номенклатури та удосконалення конструкцій.

Зараз на забезпеченні кілька основних моделей (типів), що дозволяють військовослужбовцям адаптувати свій захист до погодних умов і завдань.

Сучасні зимові куртки ЗСУ виготовляються за принципом багатошаровості. Зовнішній шар – з тканини з водовідштовхувальними і вітрозахисними властивостями, стійкої до стирання. Як утеплювач використовується синтетичний нетканий матеріал на основі поліефірних волокон. Конструкція передбачає регулювання об’єму, вентиляційні елементи, посилені шви, ергономічний крій та капюшон.

Тип 1 (Класичний багатошаровий): Ця одиниця обмундирування складається з двох ключових елементів: верхньої куртки (зовнішній вітровологозахисний шар) та куртки з утеплювачем (внутрішній утеплювальний шар). Це дозволяє використовувати їх як окремо, так і разом для максимального захисту в сильні морози.

Тип 2 (Інноваційний): Це сучасна куртка з утеплювачем, створена з використанням мембранної тканини (для кращої вологостійкості та паропроникності) та інноваційного матеріалу – Omni-Heat (або його функціональні аналоги). У зазначеному матеріалі використовуються спеціальні точки для відбиття тепла тіла, забезпечуючи високий рівень терморегуляції при меншій вазі та об’ємі, ніж у старих зразках.

Тип 3 (Жіноча модель): Вперше в історії ЗСУ було впроваджено спеціальні жіночі моделі зимової форми, включно з куртками. Тип 3 за функціоналом відповідає Типу 2 (з утеплювачем, мембраною та матеріалом на кшталт Omni-Heat), однак має конструкційні покращення та адаптована до особливостей жіночої фігури, що значно підвищує зручність носіння.

Штани утеплені

Штани вітровологозахисні зимові пройшли аналогічний шлях вдосконалення. Тепер вони представлені в лінійці, що відповідає типам курток.

Сучасні штани розроблені з мембранних матеріалів та мають ефективні утеплювачі, що забезпечують захист від вітру та вологи, зберігаючи при цьому тепло.

Штани виготовляються з вітро- та вологозахисної тканини, мають легкий, міцний синтетичний утеплювач. Ергономічний крій передбачає анатомічну форму колін, регулювання по талії, сумісність із берцями. Завдяки сучасним матеріалам штани зберігають тепло, не обмежуючи рухів.

Запровадження жіночих моделей забезпечило військовослужбовицям штани з відповідною анатомічною посадкою, що додало комфорту та зручності у повсякденній діяльності.

Костюм маскувальний зимовий

Костюм маскувальний спеціальний також зазнав суттєвих змін. Раніше виготовлявся з матеріалу, який створював небажаний шум при русі і мав простішу, менш ергономічну конструкцію.

Головні покращення стосуються матеріалу та зручності конструкції. Сучасний предмет виготовляється з легшої, безшумної тканини, яка не заважає слуху та не демаскує бійця. Зручність конструкції включає: адаптований крій, що не сковує рухів і дозволяє швидко одягнути костюм поверх основного зимового одягу та бронежилета; покращену систему затяжок та фіксації для щільного прилягання; спеціальні отвори для доступу до кишень основного одягу. Тканина – стійка до розривів спеціального маскувального малюнку, основною функцією якої є ефективне маскування на сніговому тлі.

Черевики зимові (берці)

Раніше поширеними були берці радянського зразка або ранні українські моделі без якісної теплоізоляції. Підошви втрачали гнучкість на морозі, а захист від вологи був низький.

Сучасні берці виготовляються з натуральної шкіри, мембрани, що забезпечує водовідштовхуючі властивості, мають утеплену підкладку, устілку з антипрокольного штучного матеріалу та антиковзну підошву з поліуретану/гуми. Конструкція передбачає сумісність з утепленими устілками та захист від низьких температур.

Рукавички зимові

Раніше використовувалися флісові рукавички на підкладці з напіввовняного трикотажного полотна, які не захищали від вологи.

Наразі предмет виготовлено з багатошарової основи із захисними накладками на ділянці долонної частини та пальцях (великого, вказівного та середнього), накладками "Touch Screen", має утеплюючу підкладку та проміжний шар з матеріалу типу "мембрана", що розташований між багатошаровою основою та утеплюючою підкладкою.

"Таким чином система зимового речового забезпечення Збройних Сил України пройшла глибоку модернізацію. Нові технічні специфікації Міноборони України встановлюють чіткі стандарти якості, а сучасні матеріали – мембранні тканини, синтетичні утеплювачі, анатомічний крій – забезпечують військовослужбовцям сухість і тепло в найскладніших умовах", - ідеться в повідомленні.

Це не просто оновлення зовнішнього вигляду – це результат цілеспрямованої роботи над підвищенням комфорту, зручності та адаптованості форми українських воїнів до зимового періоду.

