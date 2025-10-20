Минобороны модернизировало зимнюю экипировку ВСУ: новые куртки, штаны, обувь и женские модели. ФОТОРЕПОРТАЖ

За последние годы Минобороны совершенствует вещевое обеспечение военнослужащих, в частности зимнюю экипировку и она прошла заметную эволюцию - от тяжелых и не всегда практичных образцов старого типа до многослойных комплектов, изготовленных из современных материалов.

Современное зимнее снаряжение ВСУ разрабатывается в соответствии с обновленными техническими спецификациями Министерства обороны Украины, которые регламентируют требования к тканям, утеплителям, фурнитуре, швам и функциональности изделий. Также эти документы определяют конкретные стандарты качества для проведения лабораторных испытаний.

Куртка зимняя утепленная

В начале полномасштабной вооруженной агрессии ассортимент зимних ветровлагозащитных курток был ограниченным. Со временем, благодаря изучению боевого опыта и международной практики, произошло расширение номенклатуры и усовершенствование конструкций.

Сейчас на обеспечении несколько основных моделей (типов), позволяющих военнослужащим адаптировать свою защиту к погодным условиям и задачам.

Современные зимние куртки ВСУ изготавливаются по принципу многослойности. Внешний слой - из ткани с водоотталкивающими и ветрозащитными свойствами, устойчивой к истиранию. В качестве утеплителя используется синтетический нетканый материал на основе полиэфирных волокон. Конструкция предусматривает регулировку объема, вентиляционные элементы, усиленные швы, эргономичный крой и капюшон.

Тип 1 (Классический многослойный): Эта единица обмундирования состоит из двух ключевых элементов: верхней куртки (внешний ветровлагозащитный слой) и куртки с утеплителем (внутренний утеплительный слой). Это позволяет использовать их как отдельно, так и вместе для максимальной защиты в сильные морозы.

Тип 2 (Инновационный): Это современная куртка с утеплителем, созданная с использованием мембранной ткани (для лучшей влагостойкости и паропроницаемости) и инновационного материала - Omni-Heat (или его функциональные аналоги). В указанном материале используются специальные точки для отражения тепла тела, обеспечивая высокий уровень терморегуляции при меньшем весе и объеме, чем в старых образцах.

Тип 3 (Женская модель): Впервые в истории ВСУ были внедрены специальные женские модели зимней формы, включая куртки. Тип 3 по функционалу соответствует Типу 2 (с утеплителем, мембраной и материалом вроде Omni-Heat), однако имеет конструкционные улучшения и адаптирована к особенностям женской фигуры, что значительно повышает удобство ношения.

Брюки утепленные

Брюки ветровлагозащитные зимние прошли аналогичный путь совершенствования. Теперь они представлены в линейке, соответствующей типам курток.

Современные брюки разработаны из мембранных материалов и имеют эффективные утеплители, обеспечивающие защиту от ветра и влаги, сохраняя при этом тепло.

Брюки изготавливаются из ветро- и влагозащитной ткани, имеют легкий, прочный синтетический утеплитель. Эргономичный крой предусматривает анатомическую форму коленей, регулирование по талии, совместимость с берцами. Благодаря современным материалам брюки сохраняют тепло, не стесняя движений.

Введение женских моделей обеспечило военнослужащим штаны с соответствующей анатомической посадкой, что добавило комфорта и удобства в повседневной деятельности.

Костюм маскировочный зимний

Костюм маскировочный специальный также претерпел существенные изменения. Ранее изготавливался из материала, который создавал нежелательный шум при движении и имел простую, менее эргономичную конструкцию.

Главные улучшения касаются материала и удобства конструкции. Современный предмет изготавливается из более легкой, бесшумной ткани, которая не мешает слуху и не демаскирует бойца. Удобство конструкции включает: адаптированный крой, который не сковывает движений и позволяет быстро одеть костюм поверх основной зимней одежды и бронежилета; улучшенную систему затяжек и фиксации для плотного прилегания; специальные отверстия для доступа к карманам основной одежды. Ткань - устойчивая к разрывам специального маскировочного рисунка, основной функцией которой является эффективная маскировка на снежном фоне.

Ботинки зимние (берцы)

Ранее распространенными были берцы советского образца или ранние украинские модели без качественной теплоизоляции. Подошвы теряли гибкость на морозе, а защита от влаги была низкая.

Современные берцы изготавливаются из натуральной кожи, мембраны, обеспечивающей водоотталкивающие свойства, имеют утепленную подкладку, стельку из антипрокольного искусственного материала и антискользящую подошву из полиуретана/резины. Конструкция предусматривает совместимость с утепленными стельками и защиту от низких температур.

Перчатки зимние

Ранее использовались флисовые перчатки на подкладке из полушерстяного трикотажного полотна, которые не защищали от влаги.

Сейчас предмет изготовлен из многослойной основы с защитными накладками на участке ладонной части и пальцах (большого, указательного и среднего), накладками "Touch Screen", имеет утепляющую подкладку и промежуточный слой из материала типа "мембрана", который расположен между многослойной основой и утепляющей подкладкой.

"Таким образом система зимнего вещевого обеспечения Вооруженных Сил Украины прошла глубокую модернизацию. Новые технические спецификации Минобороны Украины устанавливают четкие стандарты качества, а современные материалы - мембранные ткани, синтетические утеплители, анатомический крой - обеспечивают военнослужащим сухость и тепло в самых сложных условиях", - говорится в сообщении.

Это не просто обновление внешнего вида - это результат целенаправленной работы над повышением комфорта, удобства и адаптированности формы украинских воинов к зимнему периоду.

