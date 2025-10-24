УКР
Доба на Запоріжжі: 834 ворожих удари, 2 людей поранено, окупанти понівечели будинок і авто. ФОТО

Протягом минулої доби російські загарбники завдали 834 удари по 15 населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Постраждалі через ворожі атаки

Двоє людей дістали поранень внаслідок ворожих обстрілів Василівського та Пологівського районів:

  • Росіяни ударили дроном по приватному будинку у Приморському. Була пошкоджена будівля, а 29-річна жінка була поранена внаслідок удару.
  • Працівника ДСНС було поранено внаслідок ворожої атаки: 43-річний чоловік постраждав внаслідок удару дрона. Також пошкоджений службовий автомобіль.

Наслідки ворожих атак

Надійшло 43 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

Куди бив ворог?

  • Війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Григорівці, Гуляйполю, Новоуспенівці та Солодкому.
  • 582 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Кушугум, Червонодніпровку, Біленьке, Приморське, Степове, Оріхів, Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
  • 4 обстріли з РСЗВ завдано по території Степового, Гуляйполя та Успенівки.
  • 242 артилерійських удари нанесено по території Приморського, Степового, Гуляйполя, Оріхова, Преображенки, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

обстріл Запоріжжя

