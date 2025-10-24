Сутки на Запорожье: 834 вражеских удара, 2 человека ранены, оккупанты повредили дом и автомобиль. ФОТО
За минувшие сутки российские захватчики нанесли 834 удара по 15 населенным пунктам Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
Пострадавшие из-за вражеских атак
Два человека получили ранения в результате вражеских обстрелов Васильевского и Пологовского районов:
- Россияне ударили дроном по частному дому в Приморском. Было повреждено здание, а 29-летняя женщина была ранена в результате удара.
- Работник ГСЧС был ранен в результате вражеской атаки: 43-летний мужчина пострадал в результате удара дрона. Также поврежден служебный автомобиль.
Последствия вражеских атак
Поступило 43 сообщения о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Куда бил враг?
- Войска РФ осуществили 6 авиационных ударов по Григорьевке, Гуляйполю, Новоуспеновке и Солодкому.
- 582 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Кушугум, Червоноднепровку, Беленькое, Приморское, Степное, Орехов, Гуляйполе, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривне.
- 4 обстрела из РСЗО нанесены по территории Степного, Гуляйполя и Успеновки.
- 242 артиллерийских удара нанесено по территории Приморского, Степного, Гуляйполя, Орехова, Преображенки, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль