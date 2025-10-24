РУС
Сутки на Запорожье: 834 вражеских удара, 2 человека ранены, оккупанты повредили дом и автомобиль. ФОТО

За минувшие сутки российские захватчики нанесли 834 удара по 15 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Пострадавшие из-за вражеских атак

Два человека получили ранения в результате вражеских обстрелов Васильевского и Пологовского районов:

  • Россияне ударили дроном по частному дому в Приморском. Было повреждено здание, а 29-летняя женщина была ранена в результате удара.
  • Работник ГСЧС был ранен в результате вражеской атаки: 43-летний мужчина пострадал в результате удара дрона. Также поврежден служебный автомобиль.

Читайте: Охота дронами: россияне целенаправленно атакуют гражданские автомобили на Запорожье, - глава ОВА Федоров

Последствия вражеских атак

Поступило 43 сообщения о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Куда бил враг?

  • Войска РФ осуществили 6 авиационных ударов по Григорьевке, Гуляйполю, Новоуспеновке и Солодкому.
  • 582 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Кушугум, Червоноднепровку, Беленькое, Приморское, Степное, Орехов, Гуляйполе, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривне.
  • 4 обстрела из РСЗО нанесены по территории Степного, Гуляйполя и Успеновки.
  • 242 артиллерийских удара нанесено по территории Приморского, Степного, Гуляйполя, Орехова, Преображенки, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

обстрел Запорожья

