Доба на Донеччині: двоє людей загинули, 7, - поранено, пошкоджені будинки та автівки. ФОТОрепортаж
Протягом минулої доби окупанти завдали серії ударів по Донеччині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район
У Мирнограді пошкоджено багатоповерхівку.
Краматорський район
У Райгородку Миколаївської громади поранено людину, пошкоджено 8 приватних будинків, авто і лінію електропередач; в Оріхуватці пошкоджено будинок. У Краматорську 2 людини загинули і 1 поранена, зруйновано автомобіль. У Костянтинівці поранено 5 людей, пошкоджено приватний будинок.
Всього за добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 464 людини, у тому числі 156 дітей.
