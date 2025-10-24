УКР
232 2

Доба на Донеччині: двоє людей загинули, 7, - поранено, пошкоджені будинки та автівки. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби окупанти завдали серії ударів по Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Мирнограді пошкоджено багатоповерхівку.

Краматорський район

У Райгородку Миколаївської громади поранено людину, пошкоджено 8 приватних будинків, авто і лінію електропередач; в Оріхуватці пошкоджено будинок. У Краматорську 2 людини загинули і 1 поранена, зруйновано автомобіль. У Костянтинівці поранено 5 людей, пошкоджено приватний будинок.

Всього за добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 464 людини, у тому числі 156 дітей.

обстріл донеччини
армія рф (19180) обстріл (31513) Донецька область (9899)
Коментувати
24.10.2025 13:16 Відповісти
Чому наш представник в ООН ніколи нічого не каже про те, як рашисти "захищають" на Донбасі російськомовних, коли кожної доби після обстрілів декілька загиблих і поранених, зруйновані будинки, школи, лікарні, магазини. А про "захист" російськомовних на Донбасі постійно бреше лаврова коняка, тому в ці факти їх постійно треба пиками товкти в цій нікчемній організації--ООН!!!
24.10.2025 14:01 Відповісти
 
 