Сутки на Донетчине: 2 человека погибли, 7 - ранены, повреждены дома и автомобили. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки оккупанты нанесли серии ударов по Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Мирнограде повреждена многоэтажка.

Краматорский район

В Райгородке Николаевской громады ранен человек, повреждены 8 частных домов, авто и линия электропередач; в Ореховатке поврежден дом. В Краматорске 2 человека погибли и 1 ранен, разрушен автомобиль. В Константиновке ранены 5 человек, поврежден частный дом.

Всего за сутки россияне 28 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 464 человека, в том числе - 156 детей.

