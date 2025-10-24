Сутки на Донетчине: 2 человека погибли, 7 - ранены, повреждены дома и автомобили. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки оккупанты нанесли серии ударов по Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин.
Покровский район
В Мирнограде повреждена многоэтажка.
Краматорский район
В Райгородке Николаевской громады ранен человек, повреждены 8 частных домов, авто и линия электропередач; в Ореховатке поврежден дом. В Краматорске 2 человека погибли и 1 ранен, разрушен автомобиль. В Константиновке ранены 5 человек, поврежден частный дом.
Всего за сутки россияне 28 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 464 человека, в том числе - 156 детей.
