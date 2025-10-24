РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9980 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Донетчины
184 2

Сутки на Донетчине: 2 человека погибли, 7 - ранены, повреждены дома и автомобили. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки оккупанты нанесли серии ударов по Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Покровский район

В Мирнограде повреждена многоэтажка.

Краматорский район

В Райгородке Николаевской громады ранен человек, повреждены 8 частных домов, авто и линия электропередач; в Ореховатке поврежден дом. В Краматорске 2 человека погибли и 1 ранен, разрушен автомобиль. В Константиновке ранены 5 человек, поврежден частный дом.

Всего за сутки россияне 28 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 464 человека, в том числе - 156 детей.

Также читайте: Сутки на Запорожье: 834 вражеских удара, 2 человека ранены, оккупанты повредили дом и авто. ФОТО

обстрел Донецкой области
обстрел Донецкой области
обстрел Донецкой области

Также читайте: Силы обороны отбросили россиян вблизи Кучерова Яра. Враг продвинулся в Покровском районе Донецкой области и на Запорожье, - DeepState. КАРТЫ

Автор: 

армия РФ (21018) обстрел (30167) Донецкая область (11068)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
24.10.2025 13:16 Ответить
Чому наш представник в ООН ніколи нічого не каже про те, як рашисти "захищають" на Донбасі російськомовних, коли кожної доби після обстрілів декілька загиблих і поранених, зруйновані будинки, школи, лікарні, магазини. А про "захист" російськомовних на Донбасі постійно бреше лаврова коняка, тому в ці факти їх постійно треба пиками товкти в цій нікчемній організації--ООН!!!
показать весь комментарий
24.10.2025 14:01 Ответить
 
 