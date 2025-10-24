УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8986 відвідувачів онлайн
Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
572 7

Переправляв людей через кордон за $11,5 тисяч: на Волині затримано чоловіка, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Оперативники Волинського прикордонного загону викрили 46-річного жителя Рівного, причетного до незаконного переправлення осіб через державний кордон України поза пунктами пропуску.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

На Волині затримали чоловіка за спробу переправити двох осіб через кордон
Фото: ДПСУ

Як зазначається, затриманий підвозив "клієнтів" до кордону, який вони мали перетнути пішки. Організатор схеми перебував у одній із країн ЄС, де підшукував охочих незаконно залишити територію України та координував дії спільників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Одещині авто з ухилянтами перекинулося дорогою до кордону з Молдовою, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Волині затримали чоловіка за спробу переправити двох осіб через кордон
Фото: ДПСУ

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заблукали під час спроби перетнути кордон з Румунією: на Закарпатті затримано двох чоловіків, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Затримання порушників

Правоохоронці затримали чоловіка у Камінь-Каширському районі під час спроби переправити через держрубіж 25-річного жителя Рівненщини та 36-річного харків’янина. Вартість "подорожі" становила 11 500 доларів США.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України - незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Заходи з викриття проводилися спільно зі співробітниками міграційної поліції, Луцького районного управління поліції та під процесуальним керівництвом Луцької окружної прокуратури.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6521) ухилянти (1222) Волинська область (920)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"переправляв людей через кордон за $11,5 тисяч і не ділився з держприкордонслужбою".
показати весь коментар
24.10.2025 17:31 Відповісти
Нє. Ну народєц у нас заможній. 😁

А кажуть інфляція, ціни...
показати весь коментар
24.10.2025 17:43 Відповісти
Если б я хотел спрятаться от тцк - за штуку баксов можно шикарный дом в селе купить. А ещё на 10 тыщ можно лет 5-7 жить припеваючи. Курочек там завести, пару хрюшек, и хрен кто тебя найдёт. Ну это так, для размышления для комикадзе, что Тису хотят переплыть зимой
показати весь коментар
24.10.2025 17:44 Відповісти
..И его надо срочно переправить на переднюю линию, чистить бойцам ВСУ обувь, чистить там помещения и рыть окопы..
показати весь коментар
24.10.2025 17:47 Відповісти
Мужики, мені в двері дзвонять, виглянув, а там таке:

Що робити?
показати весь коментар
24.10.2025 17:56 Відповісти
Сало нарізати і горілку наливати, це ж очевидно.
показати весь коментар
24.10.2025 18:05 Відповісти
На фото п'ять здорових і підготовлених бійців готових для відправки на фронт затримують двох хлюпіків якіхось,- батаніка та баригу, які все одно воювати не будуть, повний сюр в бараку незламності
показати весь коментар
24.10.2025 18:29 Відповісти
 
 