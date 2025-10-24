Переправляв людей через кордон за $11,5 тисяч: на Волині затримано чоловіка, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Оперативники Волинського прикордонного загону викрили 46-річного жителя Рівного, причетного до незаконного переправлення осіб через державний кордон України поза пунктами пропуску.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, затриманий підвозив "клієнтів" до кордону, який вони мали перетнути пішки. Організатор схеми перебував у одній із країн ЄС, де підшукував охочих незаконно залишити територію України та координував дії спільників.
Затримання порушників
Правоохоронці затримали чоловіка у Камінь-Каширському районі під час спроби переправити через держрубіж 25-річного жителя Рівненщини та 36-річного харків’янина. Вартість "подорожі" становила 11 500 доларів США.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України - незаконне переправлення осіб через державний кордон.
Заходи з викриття проводилися спільно зі співробітниками міграційної поліції, Луцького районного управління поліції та під процесуальним керівництвом Луцької окружної прокуратури.
