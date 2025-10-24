РУС
Переправлял людей через границу за $11,5 тысяч: на Волыни задержан мужчина, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Оперативники Волынского пограничного отряда разоблачили 46-летнего жителя Ривне, причастного к незаконной переправке лиц через государственную границу Украины вне пунктов пропуска.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

На Волыни задержали мужчину за попытку переправить двух человек через границу
Фото: ГПСУ

Как отмечается, задержанный подвозил "клиентов" к границе, которую они должны были пересечь пешком. Организатор схемы находился в одной из стран ЕС, где подыскивал желающих незаконно покинуть территорию Украины и координировал действия сообщников.

Задержание нарушителей

Правоохранители задержали мужчину в Камень-Каширском районе при попытке переправить через госграницу 25-летнего жителя Ривненской области и 36-летнего харьковчанина. Стоимость "путешествия" составляла 11 500 долларов США.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу.

Мероприятия по разоблачению проводились совместно с сотрудниками миграционной полиции, Луцкого районного управления полиции и под процессуальным руководством Луцкой окружной прокуратуры.

"переправляв людей через кордон за $11,5 тисяч і не ділився з держприкордонслужбою".
показать весь комментарий
24.10.2025 17:31 Ответить
Нє. Ну народєц у нас заможній. 😁

А кажуть інфляція, ціни...
показать весь комментарий
24.10.2025 17:43 Ответить
Если б я хотел спрятаться от тцк - за штуку баксов можно шикарный дом в селе купить. А ещё на 10 тыщ можно лет 5-7 жить припеваючи. Курочек там завести, пару хрюшек, и хрен кто тебя найдёт. Ну это так, для размышления для комикадзе, что Тису хотят переплыть зимой
показать весь комментарий
24.10.2025 17:44 Ответить
..И его надо срочно переправить на переднюю линию, чистить бойцам ВСУ обувь, чистить там помещения и рыть окопы..
показать весь комментарий
24.10.2025 17:47 Ответить
Мужики, мені в двері дзвонять, виглянув, а там таке:

Що робити?
показать весь комментарий
24.10.2025 17:56 Ответить
Сало нарізати і горілку наливати, це ж очевидно.
показать весь комментарий
24.10.2025 18:05 Ответить
На фото п'ять здорових і підготовлених бійців готових для відправки на фронт затримують двох хлюпіків якіхось,- батаніка та баригу, які все одно воювати не будуть, повний сюр в бараку незламності
показать весь комментарий
24.10.2025 18:29 Ответить
 
 