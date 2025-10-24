Переправлял людей через границу за $11,5 тысяч: на Волыни задержан мужчина, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Оперативники Волынского пограничного отряда разоблачили 46-летнего жителя Ривне, причастного к незаконной переправке лиц через государственную границу Украины вне пунктов пропуска.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, задержанный подвозил "клиентов" к границе, которую они должны были пересечь пешком. Организатор схемы находился в одной из стран ЕС, где подыскивал желающих незаконно покинуть территорию Украины и координировал действия сообщников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Одесской области авто с уклонистами перевернулось по дороге к границе с Молдовой, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заблудились при попытке пересечь границу с Румынией: на Закарпатье задержали двух мужчин, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Задержание нарушителей

Правоохранители задержали мужчину в Камень-Каширском районе при попытке переправить через госграницу 25-летнего жителя Ривненской области и 36-летнего харьковчанина. Стоимость "путешествия" составляла 11 500 долларов США.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу.

Мероприятия по разоблачению проводились совместно с сотрудниками миграционной полиции, Луцкого районного управления полиции и под процессуальным руководством Луцкой окружной прокуратуры.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ