Доба на Донеччині: одна людина загинула, ще п’ятеро зазнали поранень. ФОТОрепортаж

У Краматорському та Бахмутському районах РФ застосувала FPV-дрони та КАБ: руйнування будинків, пошкодження транспортних засобів та критичних об’єктів, постраждалі цивільні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та в поліції області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Краматорський район

У Лимані внаслідок влучання FPV-дрону травмовано цивільну особу. Також стало відомо про загиблу в місті цивільну особу, яку війська РФ вбили 23 жовтня біля АЗС.

По Дружківці Росія вдарила трьома FPV-дронами – пошкоджено приватний будинок, два цивільних авто і об’єкт інфраструктури.

П’ять атак витримав Краматорськ: російські безпілотники пошкодили торговий центр, магазин, потяг, 2 трактори та 2 об’єкти критичної інфраструктури. Також вранці о 4 годині ворог знову обстріляв Краматорську громаду. Влучання відбулось у приватному секторі. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

У Староварварівці Олександрівської громади пошкоджено 2 екскаватори. В Андріївці пошкоджено адмінбудівлю.

У Райському росіяни поцілили FPV-дронами по двох цивільних автомобілях – одну людину вбили та одну поранили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Херсонщині: двоє загиблих, понад 30 поранених, пошкоджено багато будинків. ФОТОрепортаж

Троє поранених – у Миколайпіллі, ворог вдарив по цивільних FPV-дроном.

На Костянтинівку окупанти спрямували бомбу "КАБ-250" і два FPV-дрони – руйнувань зазнали 2 багатоквартирних будинки.

У Миколаївці та Мирному пошкоджено критичну інфраструктуру, в Оріхуватці та Рай-Олександрівці – по одному приватному будинку.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 7 будинків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через атаку РФ на Київ загинуло двоє людей, 10 поранених (оновлено). ФОТОрепортаж













