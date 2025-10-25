Доба на Донеччині: одна людина загинула, ще п’ятеро зазнали поранень. ФОТОрепортаж
У Краматорському та Бахмутському районах РФ застосувала FPV-дрони та КАБ: руйнування будинків, пошкодження транспортних засобів та критичних об’єктів, постраждалі цивільні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та в поліції області.
Краматорський район
У Лимані внаслідок влучання FPV-дрону травмовано цивільну особу. Також стало відомо про загиблу в місті цивільну особу, яку війська РФ вбили 23 жовтня біля АЗС.
По Дружківці Росія вдарила трьома FPV-дронами – пошкоджено приватний будинок, два цивільних авто і об’єкт інфраструктури.
П’ять атак витримав Краматорськ: російські безпілотники пошкодили торговий центр, магазин, потяг, 2 трактори та 2 об’єкти критичної інфраструктури. Також вранці о 4 годині ворог знову обстріляв Краматорську громаду. Влучання відбулось у приватному секторі. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
У Староварварівці Олександрівської громади пошкоджено 2 екскаватори. В Андріївці пошкоджено адмінбудівлю.
У Райському росіяни поцілили FPV-дронами по двох цивільних автомобілях – одну людину вбили та одну поранили.
Троє поранених – у Миколайпіллі, ворог вдарив по цивільних FPV-дроном.
На Костянтинівку окупанти спрямували бомбу "КАБ-250" і два FPV-дрони – руйнувань зазнали 2 багатоквартирних будинки.
У Миколаївці та Мирному пошкоджено критичну інфраструктуру, в Оріхуватці та Рай-Олександрівці – по одному приватному будинку.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 7 будинків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль