Сутки на Донетчине: один человек погиб, еще пятеро получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Краматорском и Бахмутском районах РФ применила FPV-дроны и КАБ: разрушение домов, повреждение транспортных средств и критических объектов, пострадавшие гражданские.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Краматорский район

В Лимане в результате попадания FPV-дрона травмирован гражданский. Также стало известно о погибшем гражданском лице в городе, которого войска РФ убили 23 октября возле АЗС.

По Дружковке Россия ударила тремя FPV-дронами - поврежден частный дом, два гражданских авто и объект инфраструктуры.

Пять атак выдержал Краматорск: российские беспилотники повредили торговый центр, магазин, поезд, 2 трактора и 2 объекта критической инфраструктуры. Также утром в 4 часа враг снова обстрелял Краматорскую громаду. Попадание произошло в частном секторе. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В Староварваровке Александровской громады повреждены 2 экскаватора. В Андреевке повреждено админздание.

В Райском россияне попали FPV-дронами по двум гражданским автомобилям - одного человека убили и одного ранили.

Трое раненых - в Миколайполье, враг ударил по гражданским FPV-дроном.

На Константиновку оккупанты направили бомбу "КАБ-250" и два FPV-дрона - разрушениям подверглись 2 многоквартирных дома.

В Николаевке и Мирном повреждена критическая инфраструктура, в Ореховатке и Рай-Александровке - по одному частному дому.

Бахмутский район

В Северске повреждены 7 домов.

