Сутки в Херсонской области: двое погибших, более 30 раненых, повреждено много домов. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 24 октября, российские захватчики обстреливали деоккупированную территорию Херсонской области из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, массированно атаковали беспилотниками.

Жертвы и разрушения

Как отмечается, в результате ударов двое гражданских погибли и 33 получили ранения. Также в результате вражеских попаданий повреждениям подверглись 29 многоквартирных домов и 63 частных домовладения, 10 гражданских транспортных средств, два автомобиля "скорой помощи", административное здание, два пассажирских автобуса, автомобиль банковского учреждения, троллейбус, служебный автомобиль полиции, пункт экстренной медицинской помощи, троллейбусное депо.





















Куда бил враг?

По данным ОВА, под вражеским прицелом находились областной центр, Садовое, Приднепровское, Антоновка, Кизомыс, Софиевка, Александровка, Белозерка, Камышаны, Берислав, Новорайск, Новокаиры, Веселое, Казацкое, Бургунка, Львово, Тягинка, Одрадокаменка, Ольговка.

Обстрелы Херсона

На рассвете оператор российского БпЛА в микрорайоне "ХБК" сбросил боеприпас рядом с 59-летним мужчиной. В результате взрыва он получил осколочное ранение живота и взрывную травму.

Утром российские войска обстреляли жилой сектор микрорайона "Шуменский" из реактивных систем залпового огня. В результате ударов погибли две женщины, еще 28 гражданских, среди них трое детей в возрасте 15, 16 и 17 лет, получили ранения различной степени тяжести.

Также повреждены 27 многоквартирных и 59 частных домов, девять гражданских автомобилей, служебный автомобиль полиции, две кареты экстренной медицинской помощи, два маршрутных автобуса, троллейбус, пункт экстренной медицинской помощи.

В Днепровском районе 57-летний мужчина получил контузию из-за вражеского артиллерийского обстрела.

В микрорайоне "Жилпоселок" и в Днепровском районе два многоквартирных дома получили повреждения после попаданий в них российских FPV-дронов. В микрорайоне "ХБК" вражеский БПЛА повредил частный дом, а в Новокаирах - административное здание.

Удары по области

Также дроны-камикадзе россияне применили по автомобилю банковского учреждения и еще одному гражданскому транспортному средству, которые двигались по автодороге неподалеку Новорайска. В результате взрывов контузии получили трое работников банка, а автомобили получили механические повреждения.

В Белозерке в результате артиллерийского обстрела поврежден частный дом.

На местах вражеских попаданий работали криминалисты, взрывотехники, следственно-оперативные группы полиции и представители других экстренных служб.

