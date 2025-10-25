Водій пожежно-рятувальної частини Олександр Єгоричев загинув під час повторного удару РФ по Синельниківщині. ФОТО

24 жовтня під час ліквідації пожежі у Синельниківському районі загинув майстер-сержант служби цивільного захисту Олександр Єгоричев, водій 37-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Під час гасіння пожежі, спричиненої російським ударом БпЛА, він потрапив під повторний ракетний обстріл та дістав тяжкі поранення.

"Олександр був відданим своїй справі, справжнім професіоналом і надійним товаришем. Його мужність і самопожертва назавжди залишаться прикладом", - кажуть у ДСНС.

Раніше Цензор.НЕТ інформував про ракетний удар по Синельниківському району, там загинув рятувальник, ще один дістав поранення.