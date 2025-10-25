1 070 2
Водій пожежно-рятувальної частини Олександр Єгоричев загинув під час повторного удару РФ по Синельниківщині. ФОТО
24 жовтня під час ліквідації пожежі у Синельниківському районі загинув майстер-сержант служби цивільного захисту Олександр Єгоричев, водій 37-ї державної пожежно-рятувальної частини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Під час гасіння пожежі, спричиненої російським ударом БпЛА, він потрапив під повторний ракетний обстріл та дістав тяжкі поранення.
"Олександр був відданим своїй справі, справжнім професіоналом і надійним товаришем. Його мужність і самопожертва назавжди залишаться прикладом", - кажуть у ДСНС.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ інформував про ракетний удар по Синельниківському району, там загинув рятувальник, ще один дістав поранення.
