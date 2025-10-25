УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9204 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
1 070 2

Водій пожежно-рятувальної частини Олександр Єгоричев загинув під час повторного удару РФ по Синельниківщині. ФОТО

24 жовтня під час ліквідації пожежі у Синельниківському районі загинув майстер-сержант служби цивільного захисту Олександр Єгоричев, водій 37-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Загинув рятувальник Олександр Єгоричев

Під час гасіння пожежі, спричиненої російським ударом БпЛА, він потрапив під повторний ракетний обстріл та дістав тяжкі поранення.

"Олександр був відданим своїй справі, справжнім професіоналом і надійним товаришем. Його мужність і самопожертва назавжди залишаться прикладом", - кажуть у ДСНС.

Також читайте: Росія атакувала Синельниківський район ракетами та дронами: двоє загиблих, семеро поранених. ФОТОрепортаж

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував про ракетний удар по Синельниківському району, там загинув рятувальник, ще один дістав поранення.

Автор: 

обстріл (31526) рятувальники (181) ДСНС (5320) Дніпропетровська область (4405) Синельниківський район (315)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
25.10.2025 11:48 Відповісти
Царство Небесне Олександру!
показати весь коментар
25.10.2025 12:58 Відповісти
 
 