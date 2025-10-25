РУС
Водитель пожарно-спасательной части Александр Егоричев погиб во время повторного удара РФ по Синельниковскому району.. ФОТО

24 октября во время ликвидации пожара в Синельниковском районе погиб мастер-сержант службы гражданской защиты Александр Егорычев, водитель 37-й государственной пожарно-спасательной части.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Погиб спасатель Александр Егоричев

Во время тушения пожара, вызванного российским ударом БпЛА, он попал под повторный ракетный обстрел и получил тяжелые ранения.

"Александр был преданным своему делу, настоящим профессионалом и надежным товарищем. Его мужество и самопожертвование навсегда останутся примером", - говорят в ГСЧС.

Также читайте: Россия атаковала Синельниковский район ракетами и дронами: двое погибших, семеро раненых. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал о ракетном ударе по Синельниковскому району, там погиб спасатель, еще один - получил ранения.

обстрел (30180) спасатели (220) ГСЧС (5178) Днепропетровская область (4609) Синельниковский район (316)
25.10.2025 11:48 Ответить
Царство Небесне Олександру!
25.10.2025 12:58 Ответить
 
 