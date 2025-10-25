Водитель пожарно-спасательной части Александр Егоричев погиб во время повторного удара РФ по Синельниковскому району.. ФОТО
24 октября во время ликвидации пожара в Синельниковском районе погиб мастер-сержант службы гражданской защиты Александр Егорычев, водитель 37-й государственной пожарно-спасательной части.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Во время тушения пожара, вызванного российским ударом БпЛА, он попал под повторный ракетный обстрел и получил тяжелые ранения.
"Александр был преданным своему делу, настоящим профессионалом и надежным товарищем. Его мужество и самопожертвование навсегда останутся примером", - говорят в ГСЧС.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ информировал о ракетном ударе по Синельниковскому району, там погиб спасатель, еще один - получил ранения.
