Вибухотехніки поліції Вінниччини знешкодили бойові частини ворожих БПЛА та ракети Х-101. ФОТОрепортаж

Після чергової повітряної атаки РФ фахівці поліції знешкодили небезпечні елементи збитих ракет і безпілотників на Вінниччині. Уламки касетних боєприпасів становлять серйозну загрозу для цивільних.

Вибухотехніки знешкодили бойові частини ракет і дронів

Після ворожих повітряних атак фахівці вибухотехнічної служби поліції знешкодили бойові частини збитих силами ППО безпілотників і крилатої ракети Х-101, які не вибухнули під час падіння.

Виявлено касетні суббоєприпаси: небезпека для мирного населення

Під час обстеження місць падіння уламків правоохоронці також виявили нездетоновані касетні суббоєприпаси. Такі елементи становлять особливу небезпеку: якщо вони не вибухнули одразу після удару, то фактично перетворюються на міни-пастки.

Площа ураження кількох таких суббоєприпасів може сягати до тисячі квадратних метрів.

Звернення до громадян

Закликаємо громадян бути вкрай обережними!

У разі виявлення підозрілих предметів, уламків ракет, снарядів чи БПЛА не наближайтеся, не торкайтеся і не фотографуйте їх.

Негайно повідомте про знахідку за номером 101, 102 або 112.

