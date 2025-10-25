УКР
Вибухотехніки поліції Вінниччини знешкодили бойові частини ворожих БПЛА та ракети Х-101. ФОТОрепортаж

Після чергової повітряної атаки РФ фахівці поліції знешкодили небезпечні елементи збитих ракет і безпілотників на Вінниччині. Уламки касетних боєприпасів становлять серйозну загрозу для цивільних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Нацполіція України

Вибухотехніки знешкодили бойові частини ракет і дронів

Після ворожих повітряних атак фахівці вибухотехнічної служби поліції знешкодили бойові частини збитих силами ППО безпілотників і крилатої ракети Х-101, які не вибухнули під час падіння.

Поліція знешкодила бойові частини збитих ракет і БПЛА після атаки РФ
Виявлено касетні суббоєприпаси: небезпека для мирного населення

Під час обстеження місць падіння уламків правоохоронці також виявили нездетоновані касетні суббоєприпаси. Такі елементи становлять особливу небезпеку: якщо вони не вибухнули одразу після удару, то фактично перетворюються на міни-пастки.

Площа ураження кількох таких суббоєприпасів може сягати до тисячі квадратних метрів.

Звернення до громадян

  • Закликаємо громадян бути вкрай обережними!
  • У разі виявлення підозрілих предметів, уламків ракет, снарядів чи БПЛА не наближайтеся, не торкайтеся і не фотографуйте їх.
  • Негайно повідомте про знахідку за номером 101, 102 або 112.

А начинка --произведенов в США, Европе ,Китай , Тайвань и др.?
25.10.2025 17:33 Відповісти
 
 