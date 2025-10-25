Вибухотехніки поліції Вінниччини знешкодили бойові частини ворожих БПЛА та ракети Х-101. ФОТОрепортаж
Після чергової повітряної атаки РФ фахівці поліції знешкодили небезпечні елементи збитих ракет і безпілотників на Вінниччині. Уламки касетних боєприпасів становлять серйозну загрозу для цивільних.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Нацполіція України
Вибухотехніки знешкодили бойові частини ракет і дронів
Після ворожих повітряних атак фахівці вибухотехнічної служби поліції знешкодили бойові частини збитих силами ППО безпілотників і крилатої ракети Х-101, які не вибухнули під час падіння.
Виявлено касетні суббоєприпаси: небезпека для мирного населення
Під час обстеження місць падіння уламків правоохоронці також виявили нездетоновані касетні суббоєприпаси. Такі елементи становлять особливу небезпеку: якщо вони не вибухнули одразу після удару, то фактично перетворюються на міни-пастки.
Площа ураження кількох таких суббоєприпасів може сягати до тисячі квадратних метрів.
Звернення до громадян
- Закликаємо громадян бути вкрай обережними!
- У разі виявлення підозрілих предметів, уламків ракет, снарядів чи БПЛА не наближайтеся, не торкайтеся і не фотографуйте їх.
- Негайно повідомте про знахідку за номером 101, 102 або 112.
