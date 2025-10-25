Взрывотехники полиции Виннитчины обезвредили боевые части вражеских БПЛА и ракеты Х-101. ФОТОрепортаж

После очередной воздушной атаки РФ специалисты полиции обезвредили опасные элементы сбитых ракет и беспилотников в Винницкой области. Обломки кассетных боеприпасов представляют серьезную угрозу для гражданских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Нацполиция Украины

Взрывотехники обезвредили боевые части ракет и дронов

После вражеских воздушных атак специалисты взрывотехнической службы полиции обезвредили боевые части сбитых силами ПВО беспилотников и крылатой ракеты Х-101, которые не взорвались во время падения.

Также смотрите: Тубус с неразорвавшимися неуправляемыми авиационными ракетами нашли на Харьковщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж







Обнаружены кассетные суббоеприпасы: опасность для мирного населения

При обследовании мест падения обломков правоохранители также обнаружили не сдетонированные кассетные суббоеприпасы. Такие элементы представляют особую опасность: если они не взорвались сразу после удара, то фактически превращаются в мины-ловушки.

Площадь поражения нескольких таких суббоеприпасов может достигать до тысячи квадратных метров.

Также смотрите: Взрывотехники полиции обезвредили боевые части вражеских БпЛА в Нежинском районе. ФОТОрепортаж

Обращение к гражданам

Призываем граждан быть крайне осторожными!

В случае обнаружения подозрительных предметов, обломков ракет, снарядов или БПЛА не приближайтесь, не прикасайтесь и не фотографируйте их.

Немедленно сообщите о находке по номеру 101, 102 или 112.

Больше читайте в нашем Telegram-канале