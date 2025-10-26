Доба на Донеччині: четверо загиблих і один поранений, під атакою – цивільна інфраструктура. ФОТОрепортаж (доповнено)
Упродовж доби російські війська обстрілювали населені пункти Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 26 жовтня розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Краматорський район
- У Слов'янську пошкоджено багатоповерхівку, крамницю, кав'ярню і авто.
- У Краматорській громаді пошкоджено будинок та інфраструктуру.
- У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено 5 будинків.
- У Дружківці пошкоджено авто.
- У Костянтинівці 3 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 12 приватних будинків і 2 багатоповерхівки.
Бахмутський район
У Сіверську загинула людина, пошкоджено 10 будинків.
Зазначається, що загалом за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 384 людини, зокрема 150 дітей.
Чим атакували росіяни
За даними ГУ Нацполіції в Донецькій області, руйнувань зазнали 22 цивільні об’єкти, з них 16 житлових будинків.
По Костянтинівці росіяни вдарили бомбами "КАБ-250", РСЗВ, дронами, артилерією.
У Сіверську - влучання артилерійського снаряду.
По Малотаранівці завдано удару БпЛА "Молнія-2", по Комишувасі - FPV-дроном.
Крім того, встановлено інформацію про двох поранених цивільних осіб у Лимані, які постраждали під час обстрілу 24 жовтня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль