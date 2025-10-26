УКР
Доба на Донеччині: четверо загиблих і один поранений, під атакою – цивільна інфраструктура. ФОТОрепортаж (доповнено)

Упродовж доби російські війська обстрілювали населені пункти Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 26 жовтня розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Обстріл Донеччини

Краматорський район

  • У Слов'янську пошкоджено багатоповерхівку, крамницю, кав'ярню і авто.
  • У Краматорській громаді пошкоджено будинок та інфраструктуру.
  • У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено 5 будинків.
  • У Дружківці пошкоджено авто.
  • У Костянтинівці 3 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 12 приватних будинків і 2 багатоповерхівки.

Бахмутський район

У Сіверську загинула людина, пошкоджено 10 будинків.

Зазначається, що загалом за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 384 людини, зокрема 150 дітей.

Чим атакували росіяни

За даними ГУ Нацполіції в Донецькій області, руйнувань зазнали 22 цивільні об’єкти, з них 16 житлових будинків.

По Костянтинівці росіяни вдарили бомбами "КАБ-250", РСЗВ, дронами, артилерією.

У Сіверську - влучання артилерійського снаряду.

По Малотаранівці завдано удару БпЛА "Молнія-2", по Комишувасі - FPV-дроном.

Крім того, встановлено інформацію про двох поранених цивільних осіб у Лимані, які постраждали під час обстрілу 24 жовтня.

Обстріли Донеччини
Почему никто не раздает оружие местным жителям, чтобы могли защищать свои дома от орков?
