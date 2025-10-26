РУС
106 1

Сутки в Донецкой области: четверо погибших и один раненый, под атакой – гражданская инфраструктура. ФОТО

В течение суток российские войска обстреливали населенные пункты Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 26 октября рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Обстрел Донецкой области

Краматорский район

  • В Славянске повреждены многоэтажка, магазин, кафе и авто.
  • В Краматорской громаде повреждены дом и инфраструктура.
  • В Спасско-Михайловке Новодонецкой громады повреждены 5 домов.
  • В Дружковке повреждено авто.
  • В Константиновке 3 человека погибли и 1 ранен, повреждены 12 частных домов и 2 многоэтажки.

Бахмутский район

В Северске погиб человек, повреждены 10 домов.

Отмечается, что всего сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 384 человека, в том числе 150 детей.

