Сутки в Донецкой области: четверо погибших и один раненый, под атакой – гражданская инфраструктура. ФОТО

В течение суток российские войска обстреливали населенные пункты Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 26 октября рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Краматорский район

В Славянске повреждены многоэтажка, магазин, кафе и авто.

В Краматорской громаде повреждены дом и инфраструктура.

В Спасско-Михайловке Новодонецкой громады повреждены 5 домов.

В Дружковке повреждено авто.

В Константиновке 3 человека погибли и 1 ранен, повреждены 12 частных домов и 2 многоэтажки.

Бахмутский район

В Северске погиб человек, повреждены 10 домов.

Отмечается, что всего сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 384 человека, в том числе 150 детей.

