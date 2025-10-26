Сутки в Донецкой области: четверо погибших и один раненый, под атакой – гражданская инфраструктура. ФОТО
В течение суток российские войска обстреливали населенные пункты Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 26 октября рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Краматорский район
- В Славянске повреждены многоэтажка, магазин, кафе и авто.
- В Краматорской громаде повреждены дом и инфраструктура.
- В Спасско-Михайловке Новодонецкой громады повреждены 5 домов.
- В Дружковке повреждено авто.
- В Константиновке 3 человека погибли и 1 ранен, повреждены 12 частных домов и 2 многоэтажки.
Бахмутский район
В Северске погиб человек, повреждены 10 домов.
Отмечается, что всего сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 384 человека, в том числе 150 детей.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Nov
показать весь комментарий26.10.2025 10:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль