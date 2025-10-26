Війська РФ атакували вантажівку з продуктами у Білопільській громаді і вдарили по багатоповерхівці в Сумах: двоє постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 26 жовтня, ворог прицільно вдарив по цивільному вантажному авто на околиці Білопільської громади в Сумській області, вдень завдав удару по багатоповерховому будинку в Сумах.

Так, начальник ОВА Олег Григоров повідомив, що унаслідок удару по вантажівці постраждав 36-річний чоловік, який віз продукти до міста. Медики надали допомогу на місці – госпіталізація не знадобилася.

"Росіяни свідомо б’ють по цивільному транспорту – по людях, які просто виконують свою роботу. Дякуємо кожному, хто попри ризики продовжує працювати та забезпечувати наших людей необхідним", - додав начальник ОВА.

Удар по Сумах

Своєю чергою в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар розповів, що внаслідок влучання БпЛА типу "Італмас" сталося загоряння на даху багатоповерхового житлового будинку в Зарічному районі міста Суми.

"За попередньою інформацією, постраждалих немає. Пожежу оперативно ліквідовано", - зазначив він.



Повідомляється, що на місці працюють усі відповідні служби.

Оновлена інформація

Пізніше Григоров розповів, що гостру реакцію на стрес отримала 44-річна жінка, яка перебувала поблизу місця удару ворожого БпЛА у дах багатоповерхівки у спальному районі Сум. Медики надали їй необхідну допомогу. Зараз життю жінки нічого не загрожує.

У ДСНС показали наслідки удару по Сумах.







