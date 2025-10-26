Войска РФ атаковали грузовик с продуктами в Белопольской громаде и ударили по многоэтажке в Сумах: двое пострадавших. ФОТО (обновлено)
Сегодня, 26 октября, враг прицельно ударил по гражданскому грузовому авто на окраине Белопольской громады в Сумской области, днем нанес удар по многоэтажному дому в Сумах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, начальник ОВА Олег Григоров сообщил, что в результате удара по грузовику пострадал 36-летний мужчина, который вез продукты в город. Медики оказали помощь на месте - госпитализация не понадобилась.
"Россияне сознательно бьют по гражданскому транспорту - по людям, которые просто выполняют свою работу. Спасибо каждому, кто несмотря на риски продолжает работать и обеспечивать наших людей необходимым", - добавил начальник ОВА.
Удар по Сумах
В свою очередь и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь рассказал, что в результате попадания БпЛА типа "Италмас" произошло возгорание на крыше многоэтажного жилого дома в Заречном районе города Сумы.
"По предварительной информации, пострадавших нет. Пожар оперативно ликвидирован", - отметил он.
Сообщается, что на месте работают все соответствующие службы.
Обновленная информация
Позже Григоров рассказал, что острую реакцию на стресс получила 44-летняя женщина, находившаяся вблизи места удара вражеского БПЛА в крышу многоэтажки в спальном районе Сум. Медики оказали ей необходимую помощь. Сейчас жизни женщины ничего не угрожает.
