Войска РФ атаковали грузовик с продуктами в Белопольской громаде и ударили по многоэтажке в Сумах: двое пострадавших. ФОТО (обновлено)

Сегодня, 26 октября, враг прицельно ударил по гражданскому грузовому авто на окраине Белопольской громады в Сумской области, днем нанес удар по многоэтажному дому в Сумах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, начальник ОВА Олег Григоров сообщил, что в результате удара по грузовику пострадал 36-летний мужчина, который вез продукты в город. Медики оказали помощь на месте - госпитализация не понадобилась.

"Россияне сознательно бьют по гражданскому транспорту - по людям, которые просто выполняют свою работу. Спасибо каждому, кто несмотря на риски продолжает работать и обеспечивать наших людей необходимым", - добавил начальник ОВА.

Также читайте: Россияне совершили 54 обстрела по 18 населенным пунктам Сумщины: известно о раненом мужчине

Удар по Сумах

В свою очередь и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь рассказал, что в результате попадания БпЛА типа "Италмас" произошло возгорание на крыше многоэтажного жилого дома в Заречном районе города Сумы.

Также читайте: Военные КНДР помогают армии РФ наносить удары по Сумской области, - британская разведка

"По предварительной информации, пострадавших нет. Пожар оперативно ликвидирован", - отметил он.



Сообщается, что на месте работают все соответствующие службы.

Обновленная информация

Позже Григоров рассказал, что острую реакцию на стресс получила 44-летняя женщина, находившаяся вблизи места удара вражеского БПЛА в крышу многоэтажки в спальном районе Сум. Медики оказали ей необходимую помощь. Сейчас жизни женщины ничего не угрожает.

Больше читайте в нашем Telegram-канале