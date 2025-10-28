Доба на Донеччині: під ударами 3 райони, загинула людина у Костянтинівці. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 27 жовтня 2025 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали територію Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Гришиному Покровської громади зруйновано будинок.

Краматорський район

У Миколаївці пошкоджено 5 будинків. У Дружківці пошкоджено 4 будинки і 2 автівки. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 3 багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 5 будинків, ще 3 - у Різниківці.

"Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 151 людину, у тому числі 38 дітей", - додали в ОВА.

