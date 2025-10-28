Сутки в Донецкой области: под ударами 3 района, погиб человек в Константиновке. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки, 27 октября 2025 года, войска РФ интенсивно обстреливали территорию Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Гришино Покровской громады разрушен дом.
Краматорский район
В Николаевке повреждены 5 домов. В Дружковке повреждены 4 дома и 2 автомобиля. В Константиновке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 3 многоэтажки и инфраструктурный объект.
Бахмутский район
В Северске повреждены 5 домов, еще 3 - в Резниковке.
"Всего за сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуирован 151 человек, в том числе 38 детей", - добавили в ОГА.
Последствия
