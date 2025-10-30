На Івано-Франківщині рятувальники ліквідували пожежу після російського удару. ФОТОрепортаж
В Івано-Франківській області рятувальники ліквідували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, яка виникла внаслідок російського удару.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що на місці працювали:
- понад 100 рятувальників та
- понад 30 одиниць техніки ДСНС.
"На щастя, постраждалих немає", - наголосили в ДСНС
- Нагадаємо, уночі з 29 на 30 жовтня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по Україні з початку війни.
-
Унаслідок російської атаки пошкоджено житлові будинки в Запоріжжі, руйнувань зазнав гуртожиток. Є загиблі та постраждалі.
-
Росіяни також завдавали ударів по енергетиці та інших об'єктах на Вінниччині, Київщині, Миколаївщині, Черкащині, Полтавщині, Дніпровщині, Чернігівщині, Сумщині, Івано-Франківщині та Львівщині.
