На Івано-Франківщині рятувальники ліквідували пожежу після російського удару. ФОТОрепортаж

В Івано-Франківській області рятувальники ліквідували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, яка виникла внаслідок російського удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що на місці працювали:

  • понад 100 рятувальників та
  • понад 30 одиниць техніки ДСНС.

"На щастя, постраждалих немає", - наголосили в ДСНС

Масштабна пожежа на Івано-Франківщині після атаки РФ: ДСНС повідомила деталі

  • Нагадаємо, уночі з 29 на 30 жовтня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по Україні з початку війни.

  • Унаслідок російської атаки пошкоджено житлові будинки в Запоріжжі, руйнувань зазнав гуртожиток. Є загиблі та постраждалі.

  • Росіяни також завдавали ударів по енергетиці та інших об'єктах на Вінниччині, Київщині, Миколаївщині, Черкащині, Полтавщині, Дніпровщині, Чернігівщині, Сумщині, Івано-Франківщині та Львівщині.

пожежа (4449) ДСНС (5327) Івано-Франківська область (999)
