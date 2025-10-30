На Івано-Франківщині рятувальники ліквідували пожежу після російського удару. ФОТОрепортаж

В Івано-Франківській області рятувальники ліквідували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, яка виникла внаслідок російського удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що на місці працювали:

понад 100 рятувальників та

понад 30 одиниць техніки ДСНС.

"На щастя, постраждалих немає", - наголосили в ДСНС

Також читайте: Рятувальники завершили розбір завалів після вибуху в багатоповерхівці у Хмельницькому: загинули двоє людей, причину вибуху встановлюють













Також читайте: Об’єкт критичної інфраструктури атакувала РФ на Івано-Франківщині