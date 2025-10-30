На Ивано-Франковщине спасатели ликвидировали пожар после российского удара. ФОТОрепортаж

В Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры, возникший в результате российского удара.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на месте работали:

более 100 спасателей и

более 30 единиц техники ГСЧС.

"К счастью, пострадавших нет", - подчеркнули в ГСЧС

