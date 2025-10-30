На Ивано-Франковщине спасатели ликвидировали пожар после российского удара. ФОТОрепортаж
В Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры, возникший в результате российского удара.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что на месте работали:
- более 100 спасателей и
- более 30 единиц техники ГСЧС.
"К счастью, пострадавших нет", - подчеркнули в ГСЧС
- Напомним, ночью с 29 на 30 октября Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак по Украине с начала войны.
В результате российской атаки повреждены жилые дома в Запорожье, разрушениям подвергся общежитие. Есть погибшие и пострадавшие.
Россияне также наносили удары по энергетике и другим объектам в Винницкой, Киевской, Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепровской, Черниговской, Сумской, Ивано-Франковской и Львовской областях.
