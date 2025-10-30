РУС
На Ивано-Франковщине спасатели ликвидировали пожар после российского удара. ФОТОрепортаж

В Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры, возникший в результате российского удара.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на месте работали:

  • более 100 спасателей и
  • более 30 единиц техники ГСЧС.

"К счастью, пострадавших нет", - подчеркнули в ГСЧС

Читайте также: Спасатели завершили разбор завалов после взрыва в многоэтажке в Хмельницком: погибли два человека, причину взрыва устанавливают

Масштабный пожар в Ивано-Франковской области после атаки РФ: ГСЧС сообщила подробности

Читайте также: Объект критической инфраструктуры атаковала РФ в Ивано-Франковской области

  • Напомним, ночью с 29 на 30 октября Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак по Украине с начала войны.

  • В результате российской атаки повреждены жилые дома в Запорожье, разрушениям подвергся общежитие. Есть погибшие и пострадавшие.

  • Россияне также наносили удары по энергетике и другим объектам в Винницкой, Киевской, Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепровской, Черниговской, Сумской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

