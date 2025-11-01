УКР
Жінка загинула через ворожий обстріл Херсону. Війська РФ атакували рятувальників. ФОТО

Вдень 1 листопада 2025 року війська РФ продовжували атакувати Херсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Ворог полює на рятувальників

Як зазначається, російські окупанти продовжують терор і свідомо цілять по рятувальникам.

"Сьогодні вдень, після чергового артобстрілу Херсона, в одному з районів міста спалахнув одноповерховий житловий будинок. Підрозділ ДСНС прибув на місце та розпочав гасіння", - йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, під час виконання робіт росіяни цинічно атакували пожежний автомобіль ударним дроном. На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав.

"Росія вкотре порушує всі норми, атакуючи тих, хто рятує!" - наголошують у пресцентрі ДСНС.

Наслідки атаки

ворог ударив по рятувальниках у Херсоні
ворог ударив по рятувальниках у Херсоні
ворог ударив по рятувальниках у Херсоні

Загинула жінка

За даними ОВА, внаслідок обстрілу Дніпровського району поранення, несумісні з життям, дістала 46-річна жінка.

