Жінка загинула через ворожий обстріл Херсону. Війська РФ атакували рятувальників. ФОТО
Вдень 1 листопада 2025 року війська РФ продовжували атакувати Херсон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Ворог полює на рятувальників
Як зазначається, російські окупанти продовжують терор і свідомо цілять по рятувальникам.
"Сьогодні вдень, після чергового артобстрілу Херсона, в одному з районів міста спалахнув одноповерховий житловий будинок. Підрозділ ДСНС прибув на місце та розпочав гасіння", - йдеться у повідомленні.
За даними ДСНС, під час виконання робіт росіяни цинічно атакували пожежний автомобіль ударним дроном. На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав.
"Росія вкотре порушує всі норми, атакуючи тих, хто рятує!" - наголошують у пресцентрі ДСНС.
Наслідки атаки
Загинула жінка
За даними ОВА, внаслідок обстрілу Дніпровського району поранення, несумісні з життям, дістала 46-річна жінка.
