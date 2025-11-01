Женщина погибла из-за вражеского обстрела Херсона. Войска РФ атаковали спасателей. ФОТО

Днем 1 ноября 2025 года войска РФ продолжали атаковать Херсон.

Враг охотится на спасателей

Как отмечается, российские оккупанты продолжают террор и сознательно целятся в спасателей.

"Сегодня днем, после очередного артобстрела Херсона, в одном из районов города вспыхнул одноэтажный жилой дом. Подразделение ГСЧС прибыло на место и начало тушение", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, во время выполнения работ россияне цинично атаковали пожарный автомобиль ударным дроном. К счастью, никто из спасателей не пострадал.

"Россия в очередной раз нарушает все нормы, атакуя тех, кто спасает!" - отмечают в пресс-центре ГСЧС.

Погибла женщина

По данным ОВА, вследствие обстрела Днепровского района ранения, несовместимые с жизнью, получила 46-летняя женщина.

