Женщина погибла из-за вражеского обстрела Херсона. Войска РФ атаковали спасателей. ФОТО
Днем 1 ноября 2025 года войска РФ продолжали атаковать Херсон.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Враг охотится на спасателей
Как отмечается, российские оккупанты продолжают террор и сознательно целятся в спасателей.
"Сегодня днем, после очередного артобстрела Херсона, в одном из районов города вспыхнул одноэтажный жилой дом. Подразделение ГСЧС прибыло на место и начало тушение", - говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, во время выполнения работ россияне цинично атаковали пожарный автомобиль ударным дроном. К счастью, никто из спасателей не пострадал.
"Россия в очередной раз нарушает все нормы, атакуя тех, кто спасает!" - отмечают в пресс-центре ГСЧС.
Последствия атаки
Погибла женщина
По данным ОВА, вследствие обстрела Днепровского района ранения, несовместимые с жизнью, получила 46-летняя женщина.
