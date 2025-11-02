УКР
784 6

"Пакунок пораненого": 50 тисяч предметів адаптивного одягу вже надійшло для захисників. ФОТО

Підрозділи Медичних сил Збройних Сил України розпочали видавати предмети адаптивного одягу, що розробили за ініціативи Міністерства оборони України та Командування Медичних сил Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Куди передали адаптивний одяг

 Перші партії такого одягу вже отримали військовослужбовці, які проходять лікування у військово-медичних закладах Командування Медичних сил ЗСУ поблизу районів ведення бойових дій в Сумській, Херсонській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

На сьогодні ці військово-медичні заклади мають першочерговий пріоритет.

Адаптивний одяг для військових: ДОТ Міноборони уперше розпочинає закупівлю "пакунку пораненого".

Скільки одягу вже надійшло

Загалом 50 тисяч предметів адаптивного одягу вже надійшло для поранених військовослужбовців:

  • адаптивні майки,
  • шорти,
  • штани тощо.

У ЗСУ почали видавати адаптивний одяг для військових, які лікуються після поранень

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Особливості адаптивного одягу

  • розширені штанини та рукави,
  • текстильні застібки (липучки),
  • додаткове регулювання ширини.

Наявність цих елементів полегшує доступ до місць поранення під час лікування.

Ініціатива здійснюється в рамках проєкту "Пакунок пораненого", що є частиною створення безбар’єрного простору у секторі оборони. Міноборони продовжить створювати комплексну систему підтримки всіх хто цього потребує.

"Пакунок пораненого": ДОТ Міноборони оголосив закупівлю наборів засобів особистої гігієни

"Пакунок пораненого"

Був розроблений колективом Міноборони декілька місяців тому. Це максимально зручний і комфортний засіб для всіх військовослужбовців, які опинились в лікарнях, шпиталях.

До набору "Пакунок пораненого" увійдуть адаптивний одяг, засоби гігієни та спеціальний посуд - загалом 30 позицій.

Міноборони (7739) одяг (225) військовослужбовці (5008) Командування медичних сил (23)
Пакунок...
Як то хлопці їдуть у дорогу зі шпиталю, підлатовані, без частини нутрощів, без знеболюючого, а потяг дуже трясе що напевно не всі витримують поїздку.
З хєровою жрачкою , яку дають у потязі, постіллю вонючою
Все найкраще захисникам. Ваша зелена банда.
А ще вчора бачила на зупинці сидів без ноги з протезом у одніх шортах і футболці і красовках.. Альо ! Листопад на вулиці. Заморозки
02.11.2025 10:19 Відповісти
Хто обрав зелену банду? Завезені мексиканці?
02.11.2025 10:23 Відповісти
Чотири роки, зелупні на посадах в Урядовому кварталі, не знали для чого вони там сидять, в часи ************ війни??? Аж ось, тільки тепер, часткова розродилися таким мудрим рішенням!?!?
Стефанчуки-зеленський та Оманські, гадять Українцям??
02.11.2025 10:58 Відповісти
В мене однокашник волонтерить. Коли в мене загинув чоловік - я всі шмотки йому віддала. Бо у відмінному стані. Забрав все, казав - по шпиталям просто звізда..нема чого там носити, нема в чому вийти покурити й виписати нема в чому. Забрав все, навіть верхній одяг без хімчистки, сказав що своя пральня й хімчистка є..одягу й взуття немає..
02.11.2025 11:02 Відповісти
*******.в нас в ОТГ пораненим в шпиталь люди збирають труси,носки,футболки і все інше.держава не може носками і трусами забезпечити госпіталі.
02.11.2025 10:22 Відповісти
до сраки ваші пакунки як поранені голодні!!!!!!!!!!Гудименко показав, чим годують важкопоранених військових в евакуаційних поїздах: "Не знаєте на кого витратити кошти - нагодуйте поранених" Джерело: https://censor.net/ua/n3582867
02.11.2025 10:35 Відповісти
 
 