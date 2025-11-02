"Пакунок пораненого": 50 тисяч предметів адаптивного одягу вже надійшло для захисників. ФОТО

Підрозділи Медичних сил Збройних Сил України розпочали видавати предмети адаптивного одягу, що розробили за ініціативи Міністерства оборони України та Командування Медичних сил Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Куди передали адаптивний одяг

Перші партії такого одягу вже отримали військовослужбовці, які проходять лікування у військово-медичних закладах Командування Медичних сил ЗСУ поблизу районів ведення бойових дій в Сумській, Херсонській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

На сьогодні ці військово-медичні заклади мають першочерговий пріоритет.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Адаптивний одяг для військових: ДОТ Міноборони уперше розпочинає закупівлю "пакунку пораненого". ФОТО

Скільки одягу вже надійшло

Загалом 50 тисяч предметів адаптивного одягу вже надійшло для поранених військовослужбовців:

адаптивні майки,

шорти,

штани тощо.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Особливості адаптивного одягу

розширені штанини та рукави,

текстильні застібки (липучки),

додаткове регулювання ширини.

Наявність цих елементів полегшує доступ до місць поранення під час лікування.

Ініціатива здійснюється в рамках проєкту "Пакунок пораненого", що є частиною створення безбар’єрного простору у секторі оборони. Міноборони продовжить створювати комплексну систему підтримки всіх хто цього потребує.

Також читайте: "Пакунок пораненого": ДОТ Міноборони оголосив закупівлю наборів засобів особистої гігієни

"Пакунок пораненого"

Був розроблений колективом Міноборони декілька місяців тому. Це максимально зручний і комфортний засіб для всіх військовослужбовців, які опинились в лікарнях, шпиталях.

До набору "Пакунок пораненого" увійдуть адаптивний одяг, засоби гігієни та спеціальний посуд - загалом 30 позицій.