"Пакет раненого": 50 тысяч предметов адаптивной одежды уже поступило для защитников. ФОТО

Подразделения Медицинских сил Вооруженных Сил Украины начали выдавать предметы адаптивной одежды, разработанные по инициативе Министерства обороны Украины и Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Куда передали адаптивную одежду

Первые партии такой одежды уже получили военнослужащие, проходящие лечение в военно-медицинских учреждениях Командования Медицинских сил ВСУ вблизи районов ведения боевых действий в Сумской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

На сегодняшний день эти военно-медицинские учреждения имеют первоочередной приоритет.

Сколько одежды уже поступило

Всего 50 тысяч предметов адаптивной одежды уже поступило для раненых военнослужащих:

  • адаптивные майки,
  • шорты,
  • брюки и т.д.

В ВСУ начали выдавать адаптивную одежду для военных, которые лечатся после ранений

Особенности адаптивной одежды

  • расширенные штанины и рукава,
  • текстильные застежки (липучки),
  • дополнительная регулировка ширины.

Наличие этих элементов облегчает доступ к местам ранения во время лечения.

Инициатива осуществляется в рамках проекта "Пакет раненого", который является частью создания безбарьерного пространства в секторе обороны. Минобороны продолжит создавать комплексную систему поддержки всех, кто в этом нуждается.

"Пакет раненого"

Был разработан коллективом Минобороны несколько месяцев назад. Это максимально удобное и комфортное средство для всех военнослужащих, оказавшихся в больницах, госпиталях.

В набор "Пакет раненого" войдут адаптивная одежда, средства гигиены и специальная посуда — всего 30 позиций.

Минобороны (9633) одежда (173) военнослужащие (6368) Командование медицинских сил (22)
Пакунок...
Як то хлопці їдуть у дорогу зі шпиталю, підлатовані, без частини нутрощів, без знеболюючого, а потяг дуже трясе що напевно не всі витримують поїздку.
З хєровою жрачкою , яку дають у потязі, постіллю вонючою
Все найкраще захисникам. Ваша зелена банда.
А ще вчора бачила на зупинці сидів без ноги з протезом у одніх шортах і футболці і красовках.. Альо ! Листопад на вулиці. Заморозки
02.11.2025 10:19 Ответить
Хто обрав зелену банду? Завезені мексиканці?
02.11.2025 10:23 Ответить
Чотири роки, зелупні на посадах в Урядовому кварталі, не знали для чого вони там сидять, в часи ************ війни??? Аж ось, тільки тепер, часткова розродилися таким мудрим рішенням!?!?
Стефанчуки-зеленський та Оманські, гадять Українцям??
02.11.2025 10:58 Ответить
В мене однокашник волонтерить. Коли в мене загинув чоловік - я всі шмотки йому віддала. Бо у відмінному стані. Забрав все, казав - по шпиталям просто звізда..нема чого там носити, нема в чому вийти покурити й виписати нема в чому. Забрав все, навіть верхній одяг без хімчистки, сказав що своя пральня й хімчистка є..одягу й взуття немає..
02.11.2025 11:02 Ответить
Так. Нема. У них все згоріло. У бійців навіть телефонів немає. Роздягнуті ходять. А вже не літо.
Як побачила, то була в шоці.
А як вам хлопчина без нирки, з трубками у кишківнику , весь полатаний ледь стоїть не може ніде отримати знеболюючого щоб хоча би витримати поїздку. З речей нічого немає. Кули їде. Як ???
02.11.2025 11:53 Ответить
*******.в нас в ОТГ пораненим в шпиталь люди збирають труси,носки,футболки і все інше.держава не може носками і трусами забезпечити госпіталі.
02.11.2025 10:22 Ответить
до сраки ваші пакунки як поранені голодні!!!!!!!!!!Гудименко показав, чим годують важкопоранених військових в евакуаційних поїздах: "Не знаєте на кого витратити кошти - нагодуйте поранених" Джерело: https://censor.net/ua/n3582867
02.11.2025 10:35 Ответить
 
 