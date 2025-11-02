"Пакет раненого": 50 тысяч предметов адаптивной одежды уже поступило для защитников. ФОТО
Подразделения Медицинских сил Вооруженных Сил Украины начали выдавать предметы адаптивной одежды, разработанные по инициативе Министерства обороны Украины и Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Куда передали адаптивную одежду
Первые партии такой одежды уже получили военнослужащие, проходящие лечение в военно-медицинских учреждениях Командования Медицинских сил ВСУ вблизи районов ведения боевых действий в Сумской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.
На сегодняшний день эти военно-медицинские учреждения имеют первоочередной приоритет.
Сколько одежды уже поступило
Всего 50 тысяч предметов адаптивной одежды уже поступило для раненых военнослужащих:
- адаптивные майки,
- шорты,
- брюки и т.д.
Особенности адаптивной одежды
- расширенные штанины и рукава,
- текстильные застежки (липучки),
- дополнительная регулировка ширины.
Наличие этих элементов облегчает доступ к местам ранения во время лечения.
Инициатива осуществляется в рамках проекта "Пакет раненого", который является частью создания безбарьерного пространства в секторе обороны. Минобороны продолжит создавать комплексную систему поддержки всех, кто в этом нуждается.
"Пакет раненого"
Был разработан коллективом Минобороны несколько месяцев назад. Это максимально удобное и комфортное средство для всех военнослужащих, оказавшихся в больницах, госпиталях.
В набор "Пакет раненого" войдут адаптивная одежда, средства гигиены и специальная посуда — всего 30 позиций.
Як то хлопці їдуть у дорогу зі шпиталю, підлатовані, без частини нутрощів, без знеболюючого, а потяг дуже трясе що напевно не всі витримують поїздку.
З хєровою жрачкою , яку дають у потязі, постіллю вонючою
Все найкраще захисникам. Ваша зелена банда.
А ще вчора бачила на зупинці сидів без ноги з протезом у одніх шортах і футболці і красовках.. Альо ! Листопад на вулиці. Заморозки
Стефанчуки-зеленський та Оманські, гадять Українцям??
Як побачила, то була в шоці.
А як вам хлопчина без нирки, з трубками у кишківнику , весь полатаний ледь стоїть не може ніде отримати знеболюючого щоб хоча би витримати поїздку. З речей нічого немає. Кули їде. Як ???