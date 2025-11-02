"Пакет раненого": 50 тысяч предметов адаптивной одежды уже поступило для защитников. ФОТО

Подразделения Медицинских сил Вооруженных Сил Украины начали выдавать предметы адаптивной одежды, разработанные по инициативе Министерства обороны Украины и Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Куда передали адаптивную одежду

Первые партии такой одежды уже получили военнослужащие, проходящие лечение в военно-медицинских учреждениях Командования Медицинских сил ВСУ вблизи районов ведения боевых действий в Сумской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

На сегодняшний день эти военно-медицинские учреждения имеют первоочередной приоритет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Адаптивная одежда для военных: ДОТ Минобороны впервые начинает закупку "пакета раненого". ФОТО

Сколько одежды уже поступило

Всего 50 тысяч предметов адаптивной одежды уже поступило для раненых военнослужащих:

адаптивные майки,

шорты,

брюки и т.д.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Особенности адаптивной одежды

расширенные штанины и рукава,

текстильные застежки (липучки),

дополнительная регулировка ширины.

Наличие этих элементов облегчает доступ к местам ранения во время лечения.

Инициатива осуществляется в рамках проекта "Пакет раненого", который является частью создания безбарьерного пространства в секторе обороны. Минобороны продолжит создавать комплексную систему поддержки всех, кто в этом нуждается.

Читайте: Медсилы ВСУ заявили о критической нехватке специалистов: подразделения укомплектованы лишь на 50%

"Пакет раненого"

Был разработан коллективом Минобороны несколько месяцев назад. Это максимально удобное и комфортное средство для всех военнослужащих, оказавшихся в больницах, госпиталях.

В набор "Пакет раненого" войдут адаптивная одежда, средства гигиены и специальная посуда — всего 30 позиций.