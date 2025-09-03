"Пакунок пораненого": ДОТ Міноборони оголосив закупівлю наборів засобів особистої гігієни

"Державний оператор тилу" Міноборони України оголосив закупівлю наборів засобів особистої гігієни для поранених військовослужбовців у межах ініціативи "Пакунок пораненого". Ініціатива спрямована на забезпечення захисників найнеобхіднішим у медичних закладах під час лікування.

Оголошено три закупівлі. Очікувана вартість сукупно становить понад 37 млн грн. Планується окремо закупити набори для чоловіків (48 000 наборів) і окремо для жінок (2 000 наборів).

"Вже до кінця цього року військові отримають перші набори засобів особистої гігієни. Розділення комплектів на чоловічі та жіночі дозволяє врахувати індивідуальні потреби пацієнтів у медзакладах. Наразі ми закуповуємо те, що справді потрібне в перші дні після поранення", – наголошує Микита Чічкан, директор програми речового майна ДОТ.

Постачання здійснюватиметься до лікувальних закладів різних регіонів, що надають допомогу військовослужбовцям. Відвантаження перших партій заплановано на IV квартал 2025 року.

Наприкінці червня ДОТ уже закупив першу складову пакунку – адаптивний одяг для військових усіх Сил оборони. Зараз наступний компонент – гігієнічні набори, що надходитимуть до військовослужбовців Збройних Сил України через медичні заклади.

"Пакунок пораненого"

Був розроблений колективом Міноборони декілька місяців тому. Це максимально зручний і комфортний засіб для всіх військовослужбовців, які опинились в лікарнях, шпиталях.

До набору "Пакунок пораненого" увійдуть адаптивний одяг, засоби гігієни та спеціальний посуд - загалом 30 позицій.