"Пакет раненого": ГОТ Минобороны объявил закупку наборов средств личной гигиены

"Государственный оператор тыла" Минобороны Украины объявил закупку наборов средств личной гигиены для раненых военнослужащих в рамках инициативы "Пакет раненого". Инициатива направлена на обеспечение защитников самым необходимым в медицинских учреждениях во время лечения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.

Объявлено три закупки. Ожидаемая стоимость совокупно составляет более 37 млн грн. Планируется отдельно закупить наборы для мужчин (48 000 наборов) и отдельно для женщин (2 000 наборов).

"Уже до конца этого года военные получат первые наборы средств личной гигиены. Разделение комплектов на мужские и женские позволяет учесть индивидуальные потребности пациентов в медучреждениях. Сейчас мы закупаем то, что действительно нужно в первые дни после ранения", - отмечает Никита Чичкан, директор программы вещевого имущества ГОТ.

Поставка будет осуществляться в лечебные учреждения различных регионов, оказывающих помощь военнослужащим. Отгрузка первых партий запланирована на IV квартал 2025 года.

В конце июня ГОТ уже закупил первую составляющую пакета - адаптивную одежду для военных всех Сил обороны. Сейчас следующий компонент - гигиенические наборы, которые будут поступать к военнослужащим Вооруженных Сил Украины через медицинские учреждения.

"Пакет раненого"

Был разработан коллективом Минобороны несколько месяцев назад. Это максимально удобное и комфортное средство для всех военнослужащих, которые оказались в больницах, госпиталях.

В набор "Пакет раненого" войдут адаптивная одежда, средства гигиены и специальная посуда - всего 30 позиций.

