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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
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Підтверджено знищення літаків А-60 та Ил-76 у російському Таганрозі, - Мадяр. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

Кадри з космічних супутників підтвердили ураження вночі Силами оборони України російських літаків А-60 та Ил-76 на території авіаремонтного заводу імені Берієва у Таганрозі Ростовської області.

Про це повідомив 25 листопада командувач Сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт "Мадяр" Бровді, інформує Цензор.НЕТ.

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"Що для пілота може бути краще дорозвідки? На болотах у Таганрозі дорогуватий паркінг. А-60 та Ил-76. А в ангарі-бонус, що залишиться за кадром, ймовірно", - написав Роберт Бровді.

Він також опублікував світлини до українського удару та після:

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українською зброєю уражено авіаремонтний завод і літак А-60 у Таганрозі, атаковано нафтову інфраструктуру в Новоросійську та Туапсе, – Генштаб

У Таганрозі знищено два російські літаки - фото з супутника
У Таганрозі знищено два російські літаки - фото з супутника

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що літак загорівся на аеродромі в російському Таганрозі після атаки БпЛА.

Також дивіться: Нафтотермінал та системи ППО уражено дронами СБУ у Новоросійську, - джерела. ВIДЕО

Автор: 

літак (3101) Бровді Роберт Мадяр (131) Удари по РФ (1008) Таганрог (21)
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Топ коментарі
+28
Хоч якась добра новина ,смерть кацапським злочинця народ варварів.
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25.11.2025 18:04 Відповісти
+15
дякуємо найкращим Котикам!
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25.11.2025 18:09 Відповісти
+13
Санкции от Мадяра, Буданова и Малюка это вам не та фигня которую принимает ЕС и США, эти санкции реально работают
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25.11.2025 18:59 Відповісти
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Хоч якась добра новина ,смерть кацапським злочинця народ варварів.
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25.11.2025 18:04 Відповісти
дякуємо найкращим Котикам!
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25.11.2025 18:09 Відповісти
Сказати, кого заживо спалили в ангарі на аеродромі в Таганрозі третім? І хто ж там ховався через чутливість РЛК? 😉

А-50У 😱🔥
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25.11.2025 18:35 Відповісти
А тепер найцікавіше. Вони їх більше не виробляють і не можуть. З 10/12, 4-5 бортів, було зроблено починаючи з 2022 року. 4 борти, у них бовтаються на постійних ремонтах, які вони ніяк не можуть зробити. Ну і залишилося близько 3 бортів робочих і далеко від фронту.

Коротше кажучи, замість стратегічного ока, РФ отримає стратегічне очко.

Ми їх всі спишемо. Тим більше, вони їм не потрібні, як ми знаємо.
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25.11.2025 18:37 Відповісти
Судячи з версії руснявих військових блогерів, літак А-60 - експериментальна машина, яку берегли десятиліттями - виявився настільки непотрібним, що його «давно збиралися списати».

Чому він при цьому перебував не на переплавці, не з консервами по сусідству, а на модернізації - питання, на яке відповідь є тільки у Господа Бога.

Але в цій реальності логіка не передбачена, вона тут заважає.

Літак А-100 - теж був «застарілим».

Дивовижне формулювання. Особливо якщо враховувати, що апарат такого рівня зазвичай не «дрейфує» по аеродрому в очікуванні крематорію, а коштує мільярди і використовується як стратегічний ресурс.

Коротше кажучи, якщо Сили Оборони його задвухсотили - значить, старе. Запам'ятайте.

Уражена С-400 теж, природно, давно «йшла на списання». Це рішення вже давно було прийнято.

Створюється враження, що в РФ знайдено новий універсальний засіб проти репутаційних втрат, така своєрідна форма інформаційного сталінського буддизму. Немає літака - немає проблеми. Все це не стривожить комсомол.

Якщо так піде і далі, то скоро будь-яка військова катастрофа буде оголошуватися частиною планової реформи.

Вся ця риторика народилася з москальського відчаю, і ми це добре розуміємо. Втрати занадто великі, щоб говорити про них чесно, і занадто помітні, щоб приховати.

Але нам весело, і ми бажаємо їм продовжувати брехати. Із задоволенням чекаємо на наступні серії.
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25.11.2025 18:39 Відповісти
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25.11.2025 18:40 Відповісти
Тут другое странно---как кацапы могли держать так близко такие самолёты довольно близко к зоне боёв!? Или феерические болваны совсем, или что? Хотя удача сильная это. Рюмку дёрнуть и Бог велел! Пора глушить все базы в крыму---они как на ладони и знаем идеально дислокацию. Там есть что.
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25.11.2025 19:21 Відповісти
Звісно дебіли якщо почали воювати проти України.
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25.11.2025 21:39 Відповісти
Тому, что завод в Таганроге - единственный который может производить необходимое *обслуживание таких литаков
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26.11.2025 17:42 Відповісти
Санкции от Мадяра, Буданова и Малюка это вам не та фигня которую принимает ЕС и США, эти санкции реально работают
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25.11.2025 18:59 Відповісти
Потужно, незламно. Знищили музейний експонат.
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25.11.2025 19:06 Відповісти
Майор Роберт "Мадяр" Бровді-новий президент України
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25.11.2025 21:07 Відповісти
Якщо це не сарказм, то ліпше без радикального фанатизму
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26.11.2025 16:45 Відповісти
Чесно кажучи ті авакси стоять там ще напевно року з 2003 а може і раніше, при тому що як і тоді так і зараз охорона там ніяка, головне що спалили, якби ще пару екранопланів бе-100 до кобзона було б взагалі пісня. Респект.
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26.11.2025 16:17 Відповісти
Значно важливіша ціль,на мою скромну думку, це той великий цех-ангар,що перед літаками.Але й так добре-знищили або донорів унікального обладнання,або борти,що чекали капремонту.
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26.11.2025 18:51 Відповісти
 
 