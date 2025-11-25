Підтверджено знищення літаків А-60 та Ил-76 у російському Таганрозі, - Мадяр. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

Кадри з космічних супутників підтвердили ураження вночі Силами оборони України російських літаків А-60 та Ил-76 на території авіаремонтного заводу імені Берієва у Таганрозі Ростовської області.

Про це повідомив 25 листопада командувач Сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт "Мадяр" Бровді, інформує Цензор.НЕТ.

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"Що для пілота може бути краще дорозвідки? На болотах у Таганрозі дорогуватий паркінг. А-60 та Ил-76. А в ангарі-бонус, що залишиться за кадром, ймовірно", - написав Роберт Бровді.

Він також опублікував світлини до українського удару та після:

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що літак загорівся на аеродромі в російському Таганрозі після атаки БпЛА.

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