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Підтверджено знищення літаків А-60 та Ил-76 у російському Таганрозі, - Мадяр. СУПУТНИКОВЕ ФОТО
Кадри з космічних супутників підтвердили ураження вночі Силами оборони України російських літаків А-60 та Ил-76 на території авіаремонтного заводу імені Берієва у Таганрозі Ростовської області.
Про це повідомив 25 листопада командувач Сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт "Мадяр" Бровді, інформує Цензор.НЕТ.
"Що для пілота може бути краще дорозвідки? На болотах у Таганрозі дорогуватий паркінг. А-60 та Ил-76. А в ангарі-бонус, що залишиться за кадром, ймовірно", - написав Роберт Бровді.
Він також опублікував світлини до українського удару та після:
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що літак загорівся на аеродромі в російському Таганрозі після атаки БпЛА.
Топ коментарі
+28 Володимир Омельянов
показати весь коментар25.11.2025 18:04 Відповісти Посилання
+15 Любо Неожиданнов
показати весь коментар25.11.2025 18:09 Відповісти Посилання
+13 Серый Вовк
показати весь коментар25.11.2025 18:59 Відповісти Посилання
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А-50У 😱🔥
Коротше кажучи, замість стратегічного ока, РФ отримає стратегічне очко.
Ми їх всі спишемо. Тим більше, вони їм не потрібні, як ми знаємо.
Чому він при цьому перебував не на переплавці, не з консервами по сусідству, а на модернізації - питання, на яке відповідь є тільки у Господа Бога.
Але в цій реальності логіка не передбачена, вона тут заважає.
Літак А-100 - теж був «застарілим».
Дивовижне формулювання. Особливо якщо враховувати, що апарат такого рівня зазвичай не «дрейфує» по аеродрому в очікуванні крематорію, а коштує мільярди і використовується як стратегічний ресурс.
Коротше кажучи, якщо Сили Оборони його задвухсотили - значить, старе. Запам'ятайте.
Уражена С-400 теж, природно, давно «йшла на списання». Це рішення вже давно було прийнято.
Створюється враження, що в РФ знайдено новий універсальний засіб проти репутаційних втрат, така своєрідна форма інформаційного сталінського буддизму. Немає літака - немає проблеми. Все це не стривожить комсомол.
Якщо так піде і далі, то скоро будь-яка військова катастрофа буде оголошуватися частиною планової реформи.
Вся ця риторика народилася з москальського відчаю, і ми це добре розуміємо. Втрати занадто великі, щоб говорити про них чесно, і занадто помітні, щоб приховати.
Але нам весело, і ми бажаємо їм продовжувати брехати. Із задоволенням чекаємо на наступні серії.