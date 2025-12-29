Військовослужбовець скоїв смертельну ДТП у Києві: загинула жінка, постраждали двоє дітей. ФОТОрепортаж

У Києві трапилася смертельна ДТП за участі військовослужбовця.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, 27 грудня мати з двома малолітніми доньками та їхня тітка прямували на свята до рідних.

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"На перехресті вулиць Академіка Заболотного та Івана Сірка у місті Києві автомобіль, у якому перебувала родина, зупинився на червоний сигнал світлофора. У цей момент у нього на великій швидкості врізався позашляховик під керуванням військовослужбовця, який грубо порушив правила дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок зіткнення жінка, яка перебувала на пасажирському сидінні, від отриманих травм загинула на місці події.

Двох її малолітніх доньок із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували. За словами лікарів, загрози їхньому життю немає.

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Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України — порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження або загибель людини.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

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