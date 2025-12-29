УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10823 відвідувача онлайн
Новини Фото ДТП ДТП у Києві
9 312 42

Військовослужбовець скоїв смертельну ДТП у Києві: загинула жінка, постраждали двоє дітей. ФОТОрепортаж

У Києві трапилася смертельна ДТП за участі військовослужбовця.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Так, 27 грудня мати з двома малолітніми доньками та їхня тітка прямували на свята до рідних.

Читайте також: Нетверезий водій Porsche у Києві скоїв ДТП, вдарив пасажирку та застосував зброю, - поліція. ФОТО

"На перехресті вулиць Академіка Заболотного та Івана Сірка у місті Києві автомобіль, у якому перебувала родина, зупинився на червоний сигнал світлофора. У цей момент у нього на великій швидкості врізався позашляховик під керуванням військовослужбовця, який грубо порушив правила дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок зіткнення жінка, яка перебувала на пасажирському сидінні, від отриманих травм загинула на місці події.

Двох її малолітніх доньок із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували. За словами лікарів, загрози їхньому життю немає.

Дивіться також: Автобус потрапив у ДТП на Івано-Франківщині: загинув чоловік, 13 постраждалих, з них 2 дитини. ВIДЕО

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України — порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження або загибель людини.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Читайте: Коригував атаки по київських ТЕЦ: затримано агента російських та білоруських спецслужб, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Смертельна ДТП у Києві: військовий порушив ПДР
Смертельна ДТП у Києві: військовий порушив ПДР
Смертельна ДТП у Києві: військовий порушив ПДР
Смертельна ДТП у Києві: військовий порушив ПДР

Автор: 

ДТП (4563) Київ (21098) військовослужбовці (5309) ДБР (4004)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Мало уваги до автомобіля "військовослужбовця". Хто це в Києві на чорному туарегу літає - явно не фронтовик.
показати весь коментар
29.12.2025 13:27 Відповісти
+13
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Джерело: https://censor.net/ua/p3592858, не дуже багато за життя ні в чому не повинних людей?
показати весь коментар
29.12.2025 13:10 Відповісти
+12
Повага до військового - святе,коли він не скоює злочин. Не пересмикуйте...До речи позашляховик цього "військового" не має ознак бойової чи спеціально облаштованоїї техніки...Отож....Гоняти по Україні на позашляховиках, скоювати смертельні ДТП,прикриваючись одностроєм чи "волонтерством" - ганьба. Військовий повинен бути зразком,як Герой!
показати весь коментар
29.12.2025 13:44 Відповісти

Завантаження...

 
 