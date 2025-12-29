Военнослужащий совершил смертельное ДТП в Киеве: погибла женщина, пострадали двое детей. ФОТОрепортаж
В Киеве произошло смертельное ДТП с участием военнослужащего.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Так, 27 декабря мать с двумя малолетними дочерьми и их тетя направлялись на праздники к родственникам.
"На перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко в городе Киеве автомобиль, в котором находилась семья, остановился на красный сигнал светофора. В этот момент в него на большой скорости врезался внедорожник под управлением военнослужащего, который грубо нарушил правила дорожного движения", - говорится в сообщении.
В результате столкновения женщина, которая находилась на пассажирском сиденье, от полученных травм скончалась на месте происшествия.
Две ее малолетние дочери с телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы. По словам врачей, угрозы их жизни нет.
В настоящее время начато уголовное производство по ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее тяжкие телесные повреждения или гибель человека.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
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