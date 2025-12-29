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Военнослужащий совершил смертельное ДТП в Киеве: погибла женщина, пострадали двое детей. ФОТОрепортаж

В Киеве произошло смертельное ДТП с участием военнослужащего.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Так, 27 декабря мать с двумя малолетними дочерьми и их тетя направлялись на праздники к родственникам.

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"На перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко в городе Киеве автомобиль, в котором находилась семья, остановился на красный сигнал светофора. В этот момент в него на большой скорости врезался внедорожник под управлением военнослужащего, который грубо нарушил правила дорожного движения", - говорится в сообщении.

В результате столкновения женщина, которая находилась на пассажирском сиденье, от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Две ее малолетние дочери с телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы. По словам врачей, угрозы их жизни нет.

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В настоящее время начато уголовное производство по ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее тяжкие телесные повреждения или гибель человека.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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Смертельное ДТП в Киеве: военный нарушил ПДД
Смертельное ДТП в Киеве: военный нарушил ПДД
Смертельное ДТП в Киеве: военный нарушил ПДД
Смертельное ДТП в Киеве: военный нарушил ПДД

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ДТП (7659) Киев (26661) военнослужащие (6601) ГБР (3499)
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Топ комментарии
+14
Мало уваги до автомобіля "військовослужбовця". Хто це в Києві на чорному туарегу літає - явно не фронтовик.
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29.12.2025 13:27 Ответить
+13
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Джерело: https://censor.net/ua/p3592858, не дуже багато за життя ні в чому не повинних людей?
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29.12.2025 13:10 Ответить
+12
Повага до військового - святе,коли він не скоює злочин. Не пересмикуйте...До речи позашляховик цього "військового" не має ознак бойової чи спеціально облаштованоїї техніки...Отож....Гоняти по Україні на позашляховиках, скоювати смертельні ДТП,прикриваючись одностроєм чи "волонтерством" - ганьба. Військовий повинен бути зразком,як Герой!
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29.12.2025 13:44 Ответить

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