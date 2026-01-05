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Новини Фото Теракти в Україні
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Вибух авто військового на столичній Оболоні: затримано 24-річну агентку РФ. ФОТОрепортаж

Затримано 24-річну дівчину, яка підірвала позашляховик військовослужбовця в Оболонському районі Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Нацполіції.

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Подробиці

Так, жінка за вказівкою "куратора" російських спецслужб виготовила саморобний вибуховий пристрій та заклала його під автомобіль військовослужбовця Національної гвардії.

Затримано жінку, яка підірвала авто військового у Києві

Внаслідок вибуху військовослужбовця та його знайому було травмовано. 

Правоохоронці отримали повідомлення про вибух автомобіля Land Rover біля житлового будинку на вулиці Героїв Дніпра близько 10:30.

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Під час огляду місця події правоохоронці виявили поблизу епіцентру вибуху мобільний телефон, який використовувався для онлайн-трансляції моменту злочину замовнику.

Затримано жінку, яка підірвала авто військового у Києві
Затримано жінку, яка підірвала авто військового у Києві

"За результатами розшукових заходів співробітники Оболонського управління поліції спільно з працівниками СБУ за декілька годин ідентифікували та затримали причетну до вчинення теракту 24-річну мешканку столиці.

Слідством встановлено, що жінка шукала "підробіток" у соціальних мережах, де на неї восени минулого року "вийшов" представник спецслужб РФ. За виконання теракту він пообіцяв їй винагороду у розмірі 1 500 доларів, проте грошей вона так і не отримала", - йдеться в повідомленні.

Затримано жінку, яка підірвала авто військового у Києві
Затримано жінку, яка підірвала авто військового у Києві

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Жінка за інструкціями "куратора" самотужки виготовила вибухівку вдома та заклала її під авто, встановивши приховану камеру для підтвердження результату в режимі реального часу.

Коли військовий підійшов до авто - пролунав вибух. Двох осіб було поранено.

Зловмисницю затримали, наразі їй повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Крім того, затримана підозрюється у вчиненні підпалу автівки військового, який вона вчинила у грудні минулого року.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що позашляховик вибухнув в Оболонському районі Києва, є травмовані.
  • Згодом у прокуратурі заявили, що кваліфікують злочин як теракт.

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Автор: 

авто (6642) Київ (21132) Нацполіція (15856) СБУ (14091) теракт (1180)
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Топ коментарі
+36
...фуяСобі 24річна, схожа на маму Риму...
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05.01.2026 16:05 Відповісти
+36
10 років за теракт! Що це за закони, альо депутати?!
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05.01.2026 16:10 Відповісти
+28
До десяти років за теракт???!!! Москальня за допис проти влади дає 20-25, в тут за теракт??? Ця паскуда вийде і знову когось підірве. Чому не довічно??? З таким підходом, з таким слідством і суддями Україна скоро закінчиться ....
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05.01.2026 16:34 Відповісти

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