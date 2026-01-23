Окупанти атакували Черкаське на Донеччині: четверо загиблих, зокрема 5-річний хлопчик, та п’ятеро поранених

22 січня 2026 року о 22:50 російські війська обстріляли селище Черкаське Черкаської територіальної громади Краматорського району. Під приціл ворожих БпЛА "Герань-2" потрапив приватний сектор.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Як зазначається, унаслідок нічної атаки БпЛА на Донеччині загинули 4 цивільних, ще 5 поранені, серед яких 3 неповнолітніх.

  • Так, унаслідок влучання по житлових будинках загинули 32-річний чоловік та його 5-річний син, а також двоє їхніх сусідів.
  • Крім того, зазнали тілесних ушкоджень матір загиблого хлопчика та троє дівчат віком 12, 14 й 16 років.
  • Також поранено 34-річну місцеву жительку. На момент влучання потерпілі перебували у помешканнях.

Стан постраждалих

У постраждалих діагностовано вибухові травми, опіки і садна. Лікарі оцінюють стан постраждалих як важкий та середньої тяжкості.

Зруйновано два домоволодіння.

Наслідки атаки

Удар РФ по Черкаському на Донеччині
обстріл (33685) Донецька область (11065) Черкаське (4)
Дождалися ждуни. Що заважає виїхати
23.01.2026 09:56 Відповісти
Горіти всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
23.01.2026 10:02 Відповісти
Чи бояться пекла слуги Сатани?
23.01.2026 11:51 Відповісти
Бодай би ви виздихали кацапські варвари ,з ким ви гади воюєте?
23.01.2026 10:33 Відповісти
 
 