Окупанти вдарили по Дружківці з РСЗВ "Смерч": одна загибла і троє поранених

Сьогодні, 25 січня 2026 року, російські окупанти обстріляли Дружківку в Донецькій області, унаслідок чого є загибла та поранені.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Як зазначається, проти цивільного населення ворог використав РСЗВ "Смерч".

Жертви атаки

  • Унаслідок обстрілу тілесні ушкодження, несумісні з життям, зазнала 78-річна пенсіонерка.
  • Ще троє містян віком 47, 60 і 66 років дістали осколкові поранення, мінно-вибухову травму й травматичну ампутацію стопи. Вони перебували на вулиці.

Постраждалим надано медичну допомогу.

Пошкодження

Також через ворожу атаку пошкоджено багатоквартирні житлові будинки.

Наслідки удару

РФ атакувала Дружківку
Андрофаги у своєму репертуарі. Їх хлібом не годуй, дай тільки людей повбивати.
25.01.2026 15:28 Відповісти
З моменту закінчення 2-ої світової "гнилішої",мерзотнішої,злочинної,гівняної армії в світі не було і нема.Хіба це армія яка воює з цивільним населення м.
25.01.2026 15:36 Відповісти
Как же они достали ... , эти недочеловеки! 🤬.....
26.01.2026 00:06 Відповісти
 
 