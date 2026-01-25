Окупанти вдарили по Дружківці з РСЗВ "Смерч": одна загибла і троє поранених

Сьогодні, 25 січня 2026 року, російські окупанти обстріляли Дружківку в Донецькій області, унаслідок чого є загибла та поранені.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Як зазначається, проти цивільного населення ворог використав РСЗВ "Смерч".

Жертви атаки

Унаслідок обстрілу тілесні ушкодження, несумісні з життям, зазнала 78-річна пенсіонерка.

Ще троє містян віком 47, 60 і 66 років дістали осколкові поранення, мінно-вибухову травму й травматичну ампутацію стопи. Вони перебували на вулиці.

Постраждалим надано медичну допомогу.

Пошкодження

Також через ворожу атаку пошкоджено багатоквартирні житлові будинки.

