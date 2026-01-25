2 114 3
Окупанти вдарили по Дружківці з РСЗВ "Смерч": одна загибла і троє поранених
Сьогодні, 25 січня 2026 року, російські окупанти обстріляли Дружківку в Донецькій області, унаслідок чого є загибла та поранені.
Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Як зазначається, проти цивільного населення ворог використав РСЗВ "Смерч".
Жертви атаки
- Унаслідок обстрілу тілесні ушкодження, несумісні з життям, зазнала 78-річна пенсіонерка.
- Ще троє містян віком 47, 60 і 66 років дістали осколкові поранення, мінно-вибухову травму й травматичну ампутацію стопи. Вони перебували на вулиці.
Постраждалим надано медичну допомогу.
Пошкодження
Також через ворожу атаку пошкоджено багатоквартирні житлові будинки.
Наслідки удару
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ivan Pogorelov
показати весь коментар25.01.2026 15:28 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Виктор Шевченко
показати весь коментар25.01.2026 15:36 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
Vladkabatkovich
показати весь коментар26.01.2026 00:06 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль