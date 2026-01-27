15 173 39

Шпигунка з КДБ Білорусі намагалася "інтегруватися" до ГУР МОУ. Її затримали у Києві, - СБУ

Служба безпеки спільно з Власною безпекою Головного управління розвідки Міноборони запобігла проникненню агентки білоруського КДБ до підрозділів Сил оборони України.

Про це інформують пресцентри СБУ та ГУР, передає Цензор.НЕТ.

Деталі спецоперації

За результатами багатоетапної спецоперації у Києві затримано глибоко законспіровану шпигунку, яка працювала на КДБ РБ з 2015 року. За матеріалами справи, у 2020 році її відрядили з мінська для агентурної роботи в Україні.

На цей час шпигунка вже перебувала у полі зору СБУ, яка поетапно документувала ворожу розвідактивність.

  • Як встановило розслідування, вороже завдання виконувала 35-річна громадянка республіки Білорусь. Вона діяла під прикриттям журналістської діяльності й певний час працювала власкором "112 каналу" Віктора Медведчука в країнах колишнього СРСР.

  • Після закриття ресурсів Медведчука, КДБ РБ за координації вищого військово-політичного керівництва Білорусі "відрядив" агентку в Україну.

Завдання шпигунки

Ще до початку повномасштабної війни фігурантка влаштувалася до одного із провідних медіа нашої держави. Вона використовувала цю роботу та зв’язки своїх колег із цього ЗМІ для розширення особистих контактів серед українських політиків, військових та зарубіжних дипломатів.

Уже під час повномасштабного вторгнення куратор агентки доручив їй прибути до однієї з країн ЄС для додаткового інструктажу. Перетин кордону жінка здійснювала під вигаданим приводом про медобстеження.

Для контакту з білоруським спецслужбістом на території Євросоюзу фігурантка придбала новий смартфон з "одноразовою" сім-картою і після цього позбулася гаджета.

Під час інструктажу шпигунка отримала завдання збирати інформацію про громадян РБ/РФ, які сприяють Україні у боротьбі проти держави-агресора.

  • Також агентка отримала завдання від білоруського КДБ встановити неформальні контакти з посадовцями Посольства КНР у нашій державі для збору розвідданих про діяльність китайських дипломатів в Україні.
  • Після повернення в Київ агентка спробувала влаштуватися до одного зі штабних підрозділів воєнної розвідки України, де потрапила в розробку Власної безпеки ГУР.

Затримання та підозра

Завдяки своєчасному викриттю шпигунки, співробітники СБУ та ГУР розпочали з білоруською агенткою довготривалу оперативну гру, яка дозволила не тільки задокументувати кожен її крок, але й через неї регулярно дезінформувати білоруську спецслужбу, зазначили у пресцентрі Безпеки.

Зокрема, сили іноземної спецслужби було перенацілено на копіювання удаваної секретної інформації, яка контрольовано циркулювала довкола шпигунки.

Серед іншого, зафіксовано спроби підбору потенційних кандидатів для вербування до агентурного апарату КДБ.

Зібравши повну доказову базу на шпигунку, СБУ у взаємодії з ГУР МО затримала її поблизу місця проживання. У фігурантки вилучено смартфон та диктофон, на які вона фіксувала закриті відомості.

Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

+32
інтегруйте її в грунт
показати весь коментар
27.01.2026 19:53 Відповісти
+32
Подоляк теж підходить під опис.
показати весь коментар
27.01.2026 19:55 Відповісти
+31
Після повернення в Київ агентка спробувала влаштуватися до одного зі штабних підрозділів воєнної розвідки України
Здрастє, я корєспондєнт, гдє тут у вас развєдка, чтоби на работу устроіться?
Країна зєлєних можливостей.
показати весь коментар
27.01.2026 19:54 Відповісти
краще старий добрий метод- запінить.
показати весь коментар
27.01.2026 19:55 Відповісти
Або йорша в щєль запустити
показати весь коментар
27.01.2026 20:09 Відповісти
Йорша? Це ж кдб бульбофюрера -там дорослий судак з вітерцем...
показати весь коментар
27.01.2026 20:23 Відповісти
А у кого з них спинні плавники дебеліші?
показати весь коментар
27.01.2026 21:12 Відповісти
не надо.поменяйте уЛуки на три мешка картохи.на больше она не тянет
показати весь коментар
27.01.2026 22:03 Відповісти
Дід Степан

van Ivan #403337

Ви взагалі в темі як посидіти 15 рочків?
От цей фома в темі тому і пропонує так званий "краший вихід"
фома фоммич #577697
Але фігвам- національне житло індіанців)))
показати весь коментар
27.01.2026 22:49 Відповісти
Я б в разведчікі пошол - пусть мєня научат
показати весь коментар
27.01.2026 20:26 Відповісти
Бійцицею
показати весь коментар
27.01.2026 20:38 Відповісти
"... Єпіфан казался жадним, хітрим, умним, плотоядним,
Мєри в женщінах і в піве он нє знал і нє хотєл.
В общєм, так: подручний Джона бил находкой для шпіона
Так случіться может с каждим, єслі пьян і мягкотєл.

Вот і пєрвоє заданье: в трі пятнадцать, возлє бані,
Может, раньше, может, позже - остановітся таксі.
Надо сєсть, связать шофєра, разиграть простого вора,
А потом про етот случай раструбят по Бі-Бі-Сі.

И єщє. Одєньтєсь свєже, і на виставкє в Манєже
К вам пріблізітся мужчіна с чємоданом.
Скажет он: «Не хотіте лі чєрєшні?» - Ви отвєтітє: «Конєчно».
- Он вам даст батон с взривчаткой - прінєсєтє мнє батон.

«А за ето, друг мой пьяний, - говоріл он Епіфану,
- Будут дєньгі, дом в Чікаго, много женщін і машин...»
- Враг нє вєдал, дурачіна, - тот, кому всє поручіл он,
Бил майор із контрразвєдкі и прекрасний сємьянін.

Да, до этіх штучєк мастєр етот самий Джон Ланкастєр.
Но жестоко просчітался прєсловутий містєр Пєк.
Обєзврєжен он, і даже он постріжен і посажен
А в гостініце «Совєтской» посєлілся мірний грєк." (с)
показати весь коментар
27.01.2026 23:06 Відповісти
Але, коли щось цітуєте, то вказуйте будь ласка автора))))
показати весь коментар
28.01.2026 09:34 Відповісти
Автор В. Висоцький.
https://www.youtube.com/watch?v=sVJhO-qPK1Y
показати весь коментар
28.01.2026 11:42 Відповісти
А литвин- так зовсім один в один...
показати весь коментар
27.01.2026 20:24 Відповісти
Ви що не впізнали по опису Люсю Арестович?
показати весь коментар
27.01.2026 21:35 Відповісти
Яка складна справа)Піховшек і єже з ним ще до війни відкрито з усіх кАналів кричали проти України,а сидять в Києві і зараз(Думаєте покаялися?(((
показати весь коментар
27.01.2026 19:57 Відповісти
"шевченко-2.0"?
показати весь коментар
27.01.2026 20:02 Відповісти
У Медведчука таких шпионок сотни, и на жирных посадах,а это мелкая козявка.
показати весь коментар
27.01.2026 20:04 Відповісти
-спалити відьму..
-но она же красуня...
- добре, но потім спалити!
показати весь коментар
27.01.2026 20:14 Відповісти
показати весь коментар
28.01.2026 19:07 Відповісти
"Ще до початку повномасштабної війни фігурантка влаштувалася до одного із провідних медіа нашої держави" - цікаво знати назву цього ЗМІ
показати весь коментар
27.01.2026 20:24 Відповісти
Під піхвою у мосійчучки- де ще таке лайно гуртується ?
показати весь коментар
27.01.2026 20:25 Відповісти
https://myrotvorets.center/criminal/kardash-ynna-vladymyrovna/ За даними «Нашої Ніви», в Україні Інна Кардаш працювала на нині підсанкційному телеканалі «112», а потім влаштувался на роботу в інформаційне агентство «Інтерфакс». Матеріали людини з таким прізвищем дійсно є на сайті агентства. В соцмережах вона повідомляла, що звільнилася з Інтерфаксу у 2024 році.
показати весь коментар
27.01.2026 20:42 Відповісти
а до ОПи дЄрмака та к і не встигли вчасно прийти - тепер лови вітер в полі...
показати весь коментар
27.01.2026 20:26 Відповісти
Сперше подумав, що Мосейчучку впіймали
показати весь коментар
27.01.2026 20:27 Відповісти
Мосейчучка 100 відсотків підходить. Тільки не впевнений про її білоруське походження. В так **** конечна.
показати весь коментар
27.01.2026 20:43 Відповісти
Вона є на Миротворці

https://myrotvorets.center/criminal/kardash-ynna-vladymyrovna/

показати весь коментар
27.01.2026 20:36 Відповісти
Дякую
показати весь коментар
27.01.2026 20:39 Відповісти
з "Миротворця" легше всього влаштуватись на роботу до ГУР, бо там багато бажаючих отримати позачергове підвищення за вдалу операцію по викриттю ворожого агента.
показати весь коментар
27.01.2026 22:55 Відповісти
ПОДОЛЯК ЧИ АЛА БОРИСІВНА АЛІБАРМАК?
показати весь коментар
27.01.2026 20:47 Відповісти
Знову зеленський звільнить голову СБУ, а воно почне працювати в телемарафоні! Прайд, ****...
показати весь коментар
27.01.2026 21:22 Відповісти
https://spilno.org/news/u-kyyevi-zatrymaly-bilorusku-zhurnalistku-za-pidozroyu-u-shpyhunstvi Інна Кардаш
показати весь коментар
27.01.2026 23:17 Відповісти
Коли розвідка займається своїми справами, гарантовано хороший результат у збереженні держави. На жаль, іноді спецслужбу використовують, як холуїв влади. Тоді біда.
показати весь коментар
28.01.2026 06:27 Відповісти
іноді? 99% спецслужби 30 років вилизували сраку ************
на країну срали з лаврскої дзвінниці

голов служб повинен вибирати народ на електронних голосуваннях по бенк ід, а не чергова мразота на посаді ***********
показати весь коментар
28.01.2026 07:11 Відповісти
не сбрила усы и спалилась.шутка. красавцы.
показати весь коментар
28.01.2026 06:56 Відповісти
якась маячня
я в 97 році влаштовувався у сбу
батько мав там дядю генералом
так мене перевіряли ПІВРОКУ
так шо я вже влаштувався програмістом та в сбу вже не пішов
думаю на краще...
показати весь коментар
28.01.2026 07:12 Відповісти
Така ж історія в мого одногрупника, який передивився про щит і меч. Через рік в сльозах збіг з гебні світ за очі
показати весь коментар
28.01.2026 08:27 Відповісти
 
 