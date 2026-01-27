Шпигунка з КДБ Білорусі намагалася "інтегруватися" до ГУР МОУ. Її затримали у Києві, - СБУ
Служба безпеки спільно з Власною безпекою Головного управління розвідки Міноборони запобігла проникненню агентки білоруського КДБ до підрозділів Сил оборони України.
Про це інформують пресцентри СБУ та ГУР, передає Цензор.НЕТ.
Деталі спецоперації
За результатами багатоетапної спецоперації у Києві затримано глибоко законспіровану шпигунку, яка працювала на КДБ РБ з 2015 року. За матеріалами справи, у 2020 році її відрядили з мінська для агентурної роботи в Україні.
На цей час шпигунка вже перебувала у полі зору СБУ, яка поетапно документувала ворожу розвідактивність.
- Як встановило розслідування, вороже завдання виконувала 35-річна громадянка республіки Білорусь. Вона діяла під прикриттям журналістської діяльності й певний час працювала власкором "112 каналу" Віктора Медведчука в країнах колишнього СРСР.
- Після закриття ресурсів Медведчука, КДБ РБ за координації вищого військово-політичного керівництва Білорусі "відрядив" агентку в Україну.
Завдання шпигунки
Ще до початку повномасштабної війни фігурантка влаштувалася до одного із провідних медіа нашої держави. Вона використовувала цю роботу та зв’язки своїх колег із цього ЗМІ для розширення особистих контактів серед українських політиків, військових та зарубіжних дипломатів.
Уже під час повномасштабного вторгнення куратор агентки доручив їй прибути до однієї з країн ЄС для додаткового інструктажу. Перетин кордону жінка здійснювала під вигаданим приводом про медобстеження.
Для контакту з білоруським спецслужбістом на території Євросоюзу фігурантка придбала новий смартфон з "одноразовою" сім-картою і після цього позбулася гаджета.
Під час інструктажу шпигунка отримала завдання збирати інформацію про громадян РБ/РФ, які сприяють Україні у боротьбі проти держави-агресора.
- Також агентка отримала завдання від білоруського КДБ встановити неформальні контакти з посадовцями Посольства КНР у нашій державі для збору розвідданих про діяльність китайських дипломатів в Україні.
- Після повернення в Київ агентка спробувала влаштуватися до одного зі штабних підрозділів воєнної розвідки України, де потрапила в розробку Власної безпеки ГУР.
Затримання та підозра
Завдяки своєчасному викриттю шпигунки, співробітники СБУ та ГУР розпочали з білоруською агенткою довготривалу оперативну гру, яка дозволила не тільки задокументувати кожен її крок, але й через неї регулярно дезінформувати білоруську спецслужбу, зазначили у пресцентрі Безпеки.
Зокрема, сили іноземної спецслужби було перенацілено на копіювання удаваної секретної інформації, яка контрольовано циркулювала довкола шпигунки.
Серед іншого, зафіксовано спроби підбору потенційних кандидатів для вербування до агентурного апарату КДБ.
Зібравши повну доказову базу на шпигунку, СБУ у взаємодії з ГУР МО затримала її поблизу місця проживання. У фігурантки вилучено смартфон та диктофон, на які вона фіксувала закриті відомості.
Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
van Ivan #403337
Ви взагалі в темі як посидіти 15 рочків?
От цей фома в темі тому і пропонує так званий "краший вихід"
фома фоммич #577697
Але фігвам- національне житло індіанців)))
Здрастє, я корєспондєнт, гдє тут у вас развєдка, чтоби на работу устроіться?
Країна зєлєних можливостей.
Мєри в женщінах і в піве он нє знал і нє хотєл.
В общєм, так: подручний Джона бил находкой для шпіона
Так случіться может с каждим, єслі пьян і мягкотєл.
Вот і пєрвоє заданье: в трі пятнадцать, возлє бані,
Может, раньше, может, позже - остановітся таксі.
Надо сєсть, связать шофєра, разиграть простого вора,
А потом про етот случай раструбят по Бі-Бі-Сі.
И єщє. Одєньтєсь свєже, і на виставкє в Манєже
К вам пріблізітся мужчіна с чємоданом.
Скажет он: «Не хотіте лі чєрєшні?» - Ви отвєтітє: «Конєчно».
- Он вам даст батон с взривчаткой - прінєсєтє мнє батон.
«А за ето, друг мой пьяний, - говоріл он Епіфану,
- Будут дєньгі, дом в Чікаго, много женщін і машин...»
- Враг нє вєдал, дурачіна, - тот, кому всє поручіл он,
Бил майор із контрразвєдкі и прекрасний сємьянін.
Да, до этіх штучєк мастєр етот самий Джон Ланкастєр.
Но жестоко просчітался прєсловутий містєр Пєк.
Обєзврєжен он, і даже он постріжен і посажен
А в гостініце «Совєтской» посєлілся мірний грєк." (с)
-но она же красуня...
- добре, но потім спалити!
на країну срали з лаврскої дзвінниці
голов служб повинен вибирати народ на електронних голосуваннях по бенк ід, а не чергова мразота на посаді ***********
я в 97 році влаштовувався у сбу
батько мав там дядю генералом
так мене перевіряли ПІВРОКУ
так шо я вже влаштувався програмістом та в сбу вже не пішов
думаю на краще...