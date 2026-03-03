Командир взводу вкрав та продав техніку для ППО Київщини: йому повідомили про підозру, - ДБР. ФОТО

На Київщині працівники ДБР спільно з СБУ викрили командира взводу однієї з військових частин Повітряних сил Збройних сил України. Він привласнив техніку, яку використовували для бойового чергування та охорони повітряного простору Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Військовий продав обладнання

Замість того щоб забезпечувати підрозділ необхідним обладнанням, військовий продав його. Серед привласненого - стаціонарні комп’ютери, монітори різних розмірів і планшети з доступом до мобільного інтернету. Цю техніку мобільні групи мали використовувати для відбиття атак ворога.





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Підозра

Наразі військовослужбовцю повідомили про підозру у заволодінні військовим майном із зловживанням службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

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