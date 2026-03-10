Росія вдарила безпілотниками по Дніпру: 10 людей поранені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

У ніч на 10 березня російські війська атакували Дніпро безпілотниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки атаки та постраждалі

Внаслідок удару вибуховою хвилею були пошкоджені багатоповерховий житловий будинок та приміщення банку. Після атаки також виникла пожежа. За попередньою інформацією, займання сталося у багатоповерхівці.

У результаті ворожого удару кількість поранених зросла до семи осіб. Медичної допомоги потребували троє жінок, троє чоловіків та 12-річний хлопчик. Двох жінок госпіталізували для подальшого лікування.

"Вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерховий будинок та приміщення банку. Через атаку також сталася пожежа", — повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Наразі відповідні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки та уточнюють масштаби руйнувань.

Оновлена інформація

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що через чергову російську атаку пошкоджено щонайменше вісім багатоповерхівок.

У буівлях вибито кількасот вікон. Інформацію про інші можливі пошкодження ще уточнюють.

На місці розгорнули намет, де приймають звернення від постраждалих. У найближчі години комунальники почнуть ліквідовувати наслідки.

Оновлена інформація

О 01:39 Дніпропетровська ОВА повідомила про 10 постраждалих через нічну ворожу атаку на місто.

Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Раніше повідомлялося:

Увечері 9 березня Росія продовжила атаку на Україну. Сигнал повітряної тривоги пролунав у низці регіонів. О 22:58 - повідомляося про БпЛА курсом на Дніпро.

Також ми писали, що упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по залізничній інфраструктурі Одещини 4 березня: важкопоранений чоловік помер у лікарні