11 183 32
Хімзавод "КуйбишевАзот" атаковано у Тольятті: спалахнула пожежа, - ЗМІ. ФОТО
Хімічний завод "КуйбишевАзот" атакований та він палає у Тольятті Самарської області.
Про це повідомляють місцеві жителі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.
Що про підприємство відомо?
Як зазначається на сайті підприємства, "КуйбишевАзот" - одна з провідних російських хімічних компаній, лідер з виробництва капролактаму та продуктів його переробки, а також входить до числа найбільших виробників азотних добрив.
Де ще чули вибухи?
Жителі міста Сизрань Самарської області також повідомляють про вибухи.
Неспокійно було цієї ночі і в Сочі (Краснодарський край РФ).
Більше інформації про наслідки атаки на РФ на цю мить немає.
Як повідомлялося, також гриміли потужні вибухи в окупованому Севастополі, у мережі повідомляють про пошкодження.
Топ коментарі
+43 УКРАЇНО4КА
показати весь коментар11.03.2026 06:55 Відповісти Посилання
+30 Alex K #531926
показати весь коментар11.03.2026 06:56 Відповісти Посилання
+27 Urs
показати весь коментар11.03.2026 07:19 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На череповеький "Апатіт" ще не прилітало.