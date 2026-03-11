Хімзавод "КуйбишевАзот" атаковано у Тольятті: спалахнула пожежа, - ЗМІ. ФОТО

Хімічний завод "КуйбишевАзот" атакований та він палає у Тольятті Самарської області.

Про це повідомляють місцеві жителі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що про підприємство відомо?

Як зазначається на сайті підприємства, "КуйбишевАзот" - одна з провідних російських хімічних компаній, лідер з виробництва капролактаму та продуктів його переробки, а також входить до числа найбільших виробників азотних добрив.







Читайте на "Цензор.НЕТ": У січні-лютому Сили оборони уразили три підприємства ВПК РФ і ракетний полігон, - Міноборони

Де ще чули вибухи?

Жителі міста Сизрань Самарської області також повідомляють про вибухи.

Неспокійно було цієї ночі і в Сочі (Краснодарський край РФ).

Більше інформації про наслідки атаки на РФ на цю мить немає.

Як повідомлялося, також гриміли потужні вибухи в окупованому Севастополі, у мережі повідомляють про пошкодження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару дронів по нафтобазі в Армавірі. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ