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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
11 183 32

Хімзавод "КуйбишевАзот" атаковано у Тольятті: спалахнула пожежа, - ЗМІ. ФОТО

Хімічний завод "КуйбишевАзот" атакований та він палає у Тольятті Самарської області.

Про це повідомляють місцеві жителі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

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Що про підприємство відомо?

Як зазначається на сайті підприємства, "КуйбишевАзот" - одна з провідних російських хімічних компаній, лідер з виробництва капролактаму та продуктів його переробки, а також входить до числа найбільших виробників азотних добрив.

атака на хімзавод
атака на хімзавод
атака на хімзавод

Читайте на "Цензор.НЕТ": У січні-лютому Сили оборони уразили три підприємства ВПК РФ і ракетний полігон, - Міноборони

Де ще чули вибухи?

Жителі міста Сизрань Самарської області також повідомляють про вибухи.

Неспокійно було цієї ночі і в Сочі (Краснодарський край РФ).

Більше інформації про наслідки атаки на РФ на цю мить немає.

Як повідомлялося, також гриміли потужні вибухи в окупованому Севастополі, у мережі повідомляють про пошкодження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару дронів по нафтобазі в Армавірі. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

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Самара (26) Сочі (65) Удари по РФ (1041)
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Топ коментарі
+43
Давайте хлопчики!!! Слава ЗСУ!
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11.03.2026 06:55 Відповісти
+30
Слава ЗСУ!
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11.03.2026 06:56 Відповісти
+27
продовжуються удари по виробникам нітрату аммонія та прекурсорів виробництва військової вибухівки - невинномиський "Азот", Щокіноазот, Дорогобуж, Акрон, КЧХК, тепер куйбишевазот...
На череповеький "Апатіт" ще не прилітало.
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11.03.2026 07:19 Відповісти
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Давайте хлопчики!!! Слава ЗСУ!
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11.03.2026 06:55 Відповісти
Шо с їбалом?
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11.03.2026 06:56 Відповісти
Слава ЗСУ!
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11.03.2026 06:56 Відповісти
Поки кацапи проводять геноцид українського народу, весь всіт мовчить, то Україна їм виносить ВПК, нафтогазотранспортну систему та ППО.
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11.03.2026 06:59 Відповісти
Чому мовчить - он після вчорашнього удару по брянську навіть оон лемент підняло, що ми "невинних кацапських мальчіков" убиваємо на "цивільному заводі" , при цьому про обстріл заводу продтоварів у Харкові та загиблих там людей - нічирик ((
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11.03.2026 19:41 Відповісти
Гарна новина-виконавцям респект...
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11.03.2026 06:59 Відповісти
продовжуються удари по виробникам нітрату аммонія та прекурсорів виробництва військової вибухівки - невинномиський "Азот", Щокіноазот, Дорогобуж, Акрон, КЧХК, тепер куйбишевазот...
На череповеький "Апатіт" ще не прилітало.
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11.03.2026 07:19 Відповісти
а, да - у грудні був ще "Тольяттіазот".
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11.03.2026 07:24 Відповісти
Ну, на Дорогобужі, нібито, вже можна "ставить хрест" - читав, рознесло все... Чи, може, "прибрехали"?
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11.03.2026 08:05 Відповісти
на "Дорогобужі три основнх виробництва - виробництво азотної кислоти, виробництво аміаку і відповідно виробництво аміачної селітри. Деількома дронами при умові вкрай удачних влучань можно суттєво порушити один, чи навіть два виробничих процеса. Але враховуючт що виробництва розсереджені на площі майже 200 гектарів, то казати що від двох атак дронами у грудні та у лютому, на "Дорогобужі" можно ставити хрест - це трохи, м'яко кажучі, оптимістично. Тому, думаю, то "джерело" трохи піздюнькає.
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11.03.2026 08:30 Відповісти
Ну , я ж, просто "висловив припущення"...
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11.03.2026 08:53 Відповісти
думаю, як тільки інормація про відновлення иробництва буде підтверджена, то дрони знов туди навідуються.
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11.03.2026 09:02 Відповісти
хоча би влучили у цех №38 (53°33'07.0"N 49°28'22.0"E, виробництво гідроксиламину) - там при пожежі найбільш феєричний ефект буде.
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11.03.2026 07:39 Відповісти
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11.03.2026 08:14 Відповісти
Це паркр про який завод?
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11.03.2026 08:36 Відповісти
я так розумію - про вчорашній "Крємній-Ел"
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11.03.2026 08:38 Відповісти
Кремний-Эл
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11.03.2026 09:17 Відповісти
ЗСУ продовжують знайомити нас з могутньою кацапською промисловістю, яка після ознайомлення перестає нею бути. Сьогодні заняття з хімії
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11.03.2026 09:12 Відповісти
Щось тут нерозумне написано, ти хвора чи мені здається ?
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11.03.2026 10:32 Відповісти
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11.03.2026 09:33 Відповісти
Яка сумна новина! 😁 Слава ЗСУ!
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11.03.2026 09:43 Відповісти
ПО ПУТІНУ ТАК Й@БНІТЬ !!!
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11.03.2026 10:52 Відповісти
Більше вибухів гарних і різних!
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11.03.2026 10:55 Відповісти
"Куй-вам-а-не-азот"
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11.03.2026 11:42 Відповісти
Мабуть якась технологічна аварія, не спішіть гасити нехай погріються, зима на дворі.
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11.03.2026 12:14 Відповісти
Побольше заводов, хороших и разных. Самый эффективный метод закончить войну.
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11.03.2026 15:59 Відповісти
Путин пока живой будет воевать. До последнего русского
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11.03.2026 19:13 Відповісти
Просто треба у ракетах додатково капсулу робити з бiлим фосфором, або з термiтом. щоб воно розривал з цим у всi боки та все пiдпалювало. Пожежа повинна бути та все пошкоджувало щоб тисячами градусiв.
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11.03.2026 19:33 Відповісти
 
 