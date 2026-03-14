Виведено з ладу ворожий залізничний пором "Славянін", пошкоджено судно "Авангард", - ГУР

У ніч з 13 на 14 березня 2026 року майстри Департаменту активних дій ГУР МО України завдали успішних ударів по двох військових суднах держави-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

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Виведено з ладу ворожий залізничний пором "Славянін"

Як зазначається, внаслідок операції виведено з ладу ворожий залізничний пором "Славянін" та пошкоджено судно "Авангард", які противник використовував для ведення злочинної війни проти України.

"Вказані судна були основними елементами так званої Керченської поромної переправи та відігравали одну з ключових ролей у морській воєнній логістиці агресора - йдеться, зокрема, про транспортування зброї, військової техніки, боєприпасів", - йдеться у повідомленні.









Удар по порту "Кавказ"

Як уточнили в ГУР, у межах операції спецпризначенці воєнної розвідки спільно з іншими складовими Сил оборони України також завдали вогневого ураження по інфраструктурі порту "Кавказ" у Краснодарскому краї, який Росія експлуатує для ведення війни проти нашої держави.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про вибухи у Краснодарському краї, дрони вдарили по НПЗ та порту "Кавказ".

Згодом Генштаб підтвердив, що уражено Афіпський НПЗ та інфраструктуру порту "Кавказ".

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