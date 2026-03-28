Стрілянина й вибух в Одесі: затримано 22-річного військового у відпустці, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За фактом стрілянини в Одесі поліцейські розпочали кримінальне провадження. Подію кваліфіковано як хуліганство. Затримано 22-річного військовослужбовця. Від його дій ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

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Затримано військового

Як зазначається, попередньо встановлено, що правопорушник - 22-річний військовослужбовець, який під час відпустки перебував в Одесі.

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Подробиці події

На вулиці біля орендованого житла він кілька разів вистрілив у повітря, попередньо зі стартового пістолета, а також здійснив підрив запалу гранати. Мотиви скоєного нині встановлюються.

Що загрожує

Повідомляється, що поліцейські затримали зловмисника в процесуальному порядку та вилучили у нього пістолет з набоями та корпус гранати, які скеровано на експертизу.

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За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі поліції внесли відомості за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що сьогодні в Одесі поліція затримала озброєного чоловіка. Він перебував на вулиці з предметами, схожими на зброю. За попередньою інформацією, у нього в руках граната та вогнепальна зброя. Він здійснив кілька пострілів угору, а також пролунав вибух.